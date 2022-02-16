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خبز بالثوم والجبن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 11:45 صباحا
خبز بالثوم والجبن
حضري الخبز بالجبن والثوم اللذيذ بمكونات بسيطة (الإنترنت)
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بمكونات بسيطة وطعم لذيذ حضري الخبز بالجبن والثوم وقدميه ساخنا على سفرتك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
2 ملعقة كبيرة معدنوس مفروم ناعما
8 فصوص ثوم مهروس
رغيف خبز الباغيت
2 ملعقة كبيرة زبدة مذوبة
جبن موتزاريلا مبشور

طريقة التحضير
- قطعي خبز الباغيت إلى شرائح متساوية الحجم ثم صُفيها في صينية فرم مدهونة بالقليل من الزبدة.
- وفي وعاء متوسط الحجم ضعي الزبدة والمعدنوس والثوم المهروس والزعتر.
- واخلطي المكونات جيدا حتى تتداخل ثم وزّعي الخليط على وجه الخبز.
- ثم انثري الجبن المبشور على وجه الخبز ثم أدخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية.
- واتركي الصينية في الفرن حتى يتحمر وجه الخبز وصُفي الخبز في طبق ثم قدميه ساخنا على سفرتك.

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