خبز بالثوم والجبن

القاهرة - بوابة الوسط

بمكونات بسيطة وطعم لذيذ حضري الخبز بالجبن والثوم وقدميه ساخنا على سفرتك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 ملعقة كبيرة معدنوس مفروم ناعما

8 فصوص ثوم مهروس

رغيف خبز الباغيت

2 ملعقة كبيرة زبدة مذوبة

جبن موتزاريلا مبشور