كبدة مشوية على الفحم

القاهرة - بوابة الوسط

الكبدة من اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والحديد، لذلك نقدم إليك طريقة تحضيرها مشوية على الفحم لتتعلمي الطريقة وتطبقيها في مطبخك وذلك وفقا لموقع «شهية».