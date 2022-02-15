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كبدة مشوية على الفحم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 فبراير 2022, 03:38 مساء
كبدة مشوية على الفحم
إليك طريقة سهلة سريعة لتحضير كبدة مشوية على الفحم
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الكبدة من اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والحديد، لذلك نقدم إليك طريقة تحضيرها مشوية على الفحم لتتعلمي الطريقة وتطبقيها في مطبخك وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
1/2 كيلو كبدة مقطعة مكعبات متوسطة الحجم
2 ملعقة كبيرة صويا صوص
كوب عصير بصل
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة كبيرة ثوم بودر
ملعقة كبيرة سماق
ملعقة كبيرة بابريكا
ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير
- ضعي الكبدة الشرائح في صينية وتبليها بالملح، والفلفل، والصويا صوص، ولسماق، والبصل، والثوم البودر، والبابريكا، وزيت الزيتون وعصير الليمون.
- شكي الكبدة في أسياخ الشواء ثم اشوي الكبدة على الفحم حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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