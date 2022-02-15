كبدة مشوية على الفحم...

الكبدة من اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والحديد، لذلك نقدم إليك طريقة تحضيرها مشوية على الفحم لتتعلمي الطريقة وتطبقيها في مطبخك وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
1/2 كيلو كبدة مقطعة مكعبات متوسطة الحجم
2 ملعقة كبيرة صويا صوص
كوب عصير بصل
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة كبيرة ثوم بودر
ملعقة كبيرة سماق
ملعقة كبيرة بابريكا
ملعقة صغيرة فلفل أسود
طريقة التحضير
- ضعي الكبدة الشرائح في صينية وتبليها بالملح، والفلفل، والصويا صوص، ولسماق، والبصل، والثوم البودر، والبابريكا، وزيت الزيتون وعصير الليمون.
- شكي الكبدة في أسياخ الشواء ثم اشوي الكبدة على الفحم حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.
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