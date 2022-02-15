بان كيك بالجبن للإفطار

القاهرة - بوابة الوسط

إليك طريقة عمل بان كيك بالجبنة، لتكون وجبة للإفطار سهلة التحضير و شهية، حسب «شملولة».

المكونات

2 كوب دقيق

كوب ونصف كوب حليب

نصف كوب جبنة بيضاء

2 بيضة

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة بيكنغ بودر

رشة فلفل أسود

رشة سكر

رشة ملح