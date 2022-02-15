بان كيك بالجبن للإفطار...

إليك طريقة عمل بان كيك بالجبنة، لتكون وجبة للإفطار سهلة التحضير و شهية، حسب «شملولة».
المكونات
2 كوب دقيق
كوب ونصف كوب حليب
نصف كوب جبنة بيضاء
2 بيضة
2 ملعقة كبيرة زيت
ملعقة صغيرة بيكنغ بودر
رشة فلفل أسود
رشة سكر
رشة ملح
طريقة التحضير
- يوضع الحليب في الخلاط، ويضاف إليه الجبنة والبيض والزيت، ويضرب جيدا.
- يضاف الملح والسكر والبيكينغ باودر والدقيق والفلفل الأسود، ويضرب مرة أخرى حتى يتجانس ونحصل على خليط شبه سائل.
- يوضع الزيت في مقلاة غير قابلة للالتصاق على النار حتى يسخن.
- يصب الخليط في المقلاة ليكون أقراصا متوسطة الحجم.
- يقلب على الجانبين حتى يحمر، وتكرر العملية حتى انتهاء الكمية ويصبح جاهز للتقديم.
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