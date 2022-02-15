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بان كيك بالجبن للإفطار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 فبراير 2022, 12:00 مساء
بان كيك بالجبن للإفطار
طريقة عمل بان كيك بالجبنة سهل وشهي
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إليك طريقة عمل بان كيك بالجبنة، لتكون وجبة للإفطار سهلة التحضير و شهية، حسب «شملولة».

المكونات
2 كوب دقيق
كوب ونصف كوب حليب
نصف كوب جبنة بيضاء
2 بيضة
2 ملعقة كبيرة زيت
ملعقة صغيرة بيكنغ بودر
رشة فلفل أسود
رشة سكر
رشة ملح

طريقة التحضير
- يوضع الحليب في الخلاط، ويضاف إليه الجبنة والبيض والزيت، ويضرب جيدا.
- يضاف الملح والسكر والبيكينغ باودر والدقيق والفلفل الأسود، ويضرب مرة أخرى حتى يتجانس ونحصل على خليط شبه سائل.
- يوضع الزيت في مقلاة غير قابلة للالتصاق على النار حتى يسخن.
- يصب الخليط في المقلاة ليكون أقراصا متوسطة الحجم.
- يقلب على الجانبين حتى يحمر، وتكرر العملية حتى انتهاء الكمية ويصبح جاهز للتقديم.
 

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