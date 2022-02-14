حضري حمام بالفريك

القاهرة - بوابة الوسط

الحمام المحشي بالفريك هو أحد الأطباق المصرية الشعبية المغذية، إذ يحتوي على البروتينات والألياف.

نقدم لك طريقة سهلة وسريعة لإعداده في مطبخك، فتعرفي إليها معنا حسب «الوصفة».

المكونات

4 حمامات

بصلة متوسطة الحجم

أوراق الغار

فصان من الهيل

ملعقة طعام زنجبيل

ملعقة طعام من الثوم

200 غرام زبدة

كبد وقوانص الحمام أو الدجاج مقطعة إلى قطعٍ صغيرة

4 ملاعق طعام عصير الليمون

ملح وفلفل حسب الرغبة

250 غراما من الفريك

3 ملاعق طعام زبدة أو زيت

بصلة كبيرة مفرومة