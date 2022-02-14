حضري حمام بالفريك...

الحمام المحشي بالفريك هو أحد الأطباق المصرية الشعبية المغذية، إذ يحتوي على البروتينات والألياف.
نقدم لك طريقة سهلة وسريعة لإعداده في مطبخك، فتعرفي إليها معنا حسب «الوصفة».
المكونات
4 حمامات
بصلة متوسطة الحجم
أوراق الغار
فصان من الهيل
ملعقة طعام زنجبيل
ملعقة طعام من الثوم
200 غرام زبدة
كبد وقوانص الحمام أو الدجاج مقطعة إلى قطعٍ صغيرة
4 ملاعق طعام عصير الليمون
ملح وفلفل حسب الرغبة
250 غراما من الفريك
3 ملاعق طعام زبدة أو زيت
بصلة كبيرة مفرومة
طريقة التحضير
- قومي بتنظيف الحمام بالملح والخل جيدًا، واغسلها بشكلٍ جيد بالماء للتخلص من رائحتها.
- ينقى الفريك ويغسل جيدًا، ويوضع على النار في قدر به ماء، لمدة 30 دقيقة حتى يصبح الفريك جاهزا.
- في مقلاة أضيفي الزبدة وضعي البصل المفروم واستمري في التقليب حتى يصبح لون البصل بني فاتح، - ثم أضيفي الكبد والقوانص إلى البصل، مع الملح والفلفل، والماء حتى ينضج.
- أضيفي الفريك بعد تصفيته جيدت من الماء، إلى الكبد والقوانص مع التقليب جيدًا حتى يصبح جاهزًا للحشو.
حشو الحمام
- استخدمي شوكة أو ملعقة صغيرة وضعي حشو الفريك داخل الحمام وتأكدي من وصول الحشو لجميع الأجزاء، واغلقها جيدًا باستخدام الخيط أو خلة الأسنان.
- سخني ماء في قدرٍ كبير وأضيفي له البصل والملح والفلفل وأوراق الغار، والهيل، والزنجبيل، والثوم، ثم أضيفي الحمام إلى الماء واتركيه حتى ينضج تماما بعد 30 دقيقة تقريبًا.
- في مقلاة ضعي الزبدة وشوحي الحمام بها حتى يأخذ لونًا بنيًا، ويصبح جاهزًا للتقديم.
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