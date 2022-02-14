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حضري حمام بالفريك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 03:37 مساء
حضري حمام بالفريك
طريقة سهلة وسريعة لتحضير حمام مصري بالفريك
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الحمام المحشي بالفريك هو أحد الأطباق المصرية الشعبية المغذية، إذ يحتوي على البروتينات والألياف.
نقدم لك طريقة سهلة وسريعة لإعداده في مطبخك، فتعرفي إليها معنا حسب «الوصفة».

المكونات
4 حمامات
بصلة متوسطة الحجم
أوراق الغار
فصان من الهيل
ملعقة طعام زنجبيل
ملعقة طعام من الثوم
200 غرام زبدة
كبد وقوانص الحمام أو الدجاج مقطعة إلى قطعٍ صغيرة
4 ملاعق طعام عصير الليمون
ملح وفلفل حسب الرغبة
250 غراما من الفريك
3 ملاعق طعام زبدة أو زيت
بصلة كبيرة مفرومة

طريقة التحضير
- قومي بتنظيف الحمام بالملح والخل جيدًا، واغسلها بشكلٍ جيد بالماء للتخلص من رائحتها.
- ينقى الفريك ويغسل جيدًا، ويوضع على النار في قدر به ماء، لمدة 30 دقيقة حتى يصبح الفريك جاهزا.
- في مقلاة أضيفي الزبدة وضعي البصل المفروم واستمري في التقليب حتى يصبح لون البصل بني فاتح، - ثم أضيفي الكبد والقوانص إلى البصل، مع الملح والفلفل، والماء حتى ينضج.
- أضيفي الفريك بعد تصفيته جيدت من الماء، إلى الكبد والقوانص مع التقليب جيدًا حتى يصبح جاهزًا للحشو.
حشو الحمام
- استخدمي شوكة أو ملعقة صغيرة وضعي حشو الفريك داخل الحمام وتأكدي من وصول الحشو لجميع الأجزاء، واغلقها جيدًا باستخدام الخيط أو خلة الأسنان.
- سخني ماء في قدرٍ كبير وأضيفي له البصل والملح والفلفل وأوراق الغار، والهيل، والزنجبيل، والثوم، ثم أضيفي الحمام إلى الماء واتركيه حتى ينضج تماما بعد 30 دقيقة تقريبًا.
- في مقلاة ضعي الزبدة وشوحي الحمام بها حتى يأخذ لونًا بنيًا، ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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