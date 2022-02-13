بفتيك اللحم مع البطاطا...

البفتيك شرائح لحمة رقيقة متبلة بالبصل والبهارات والثوم ومحمرة جيدًا سهلة التحضير ومكوناتها بسيطة جدًّا تقدم على الغداء وإلى جانبها البطاطا المقلية أو المسلوقة (البوريه) كما تقدم وحدها على العشاء، وهي لذيذة ومغذية ويحبها الجميع.
تعرفي إلى طريقة سهلة لتحضيرها وفقًا لموقع «شهية» .
المكونات
كيلو غرام لحمة شرائح رقيقة.
3 ثمرات بطاطا.
4 ثمرات بصل مفروم فرمًا ناعمًا.
4 فصوص ثوم مفروم فرمًا ناعمًا.
ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة صغيرة سكر.
ملعقة صغيرة فلفل.
ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
3 كأس ماء.
معدنوس للتزيين.
طريقة التحضير
- نجهز شرائح اللحم بحيث تكون رقيقة، عن طريق دقها في كيس نايلون .
- نخلط الملح والسكر والفلفل والبهارات المشكلة مع البصل الناعم ونحرك المكونات جيدًا .
- نتبل اللحم بخليط البصل والبهارات على الوجهين ونتركها لمدة ساعة على الأقل .
- في مقلاة على النار نحمي الزيت ونضيف الثوم ونحركه قليلًا حتى يتغير لونه، ثم نبدأ بتحمير اللحم في المقلاة بالتدريج على الوجهين حتى تنضج تقريبًا، وتكتسب اللون المطلوب .
- نرتب الشرائح في المقلاة ونضيف الماء ونتركها على النار حتى تنضج تمامًا وتتشرب نكهة البهارات بشكل كامل .
- في هذه الأثناء نقطع البطاطا مكعبات ونقليها حتى تكتسب لونًا ذهبيًّا .
- نضيف البطاطا فوق اللحم ونتركها على النار حتى تتشرب نكهة البهارات أيضًا.
- في صحن مناسب نوزع الشرائح وفوقها الصوص ونزينها بالمعدنوس وتصبح جاهزة للتقديم.
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