بفتيك اللحم مع البطاطا

القاهرة - بوابة الوسط

البفتيك شرائح لحمة رقيقة متبلة بالبصل والبهارات والثوم ومحمرة جيدًا سهلة التحضير ومكوناتها بسيطة جدًّا تقدم على الغداء وإلى جانبها البطاطا المقلية أو المسلوقة (البوريه) كما تقدم وحدها على العشاء، وهي لذيذة ومغذية ويحبها الجميع.

تعرفي إلى طريقة سهلة لتحضيرها وفقًا لموقع «شهية» .

المكونات

كيلو غرام لحمة شرائح رقيقة.

3 ثمرات بطاطا.

4 ثمرات بصل مفروم فرمًا ناعمًا.

4 فصوص ثوم مفروم فرمًا ناعمًا.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة فلفل.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

3 كأس ماء.

معدنوس للتزيين.