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كيك البسكويت بالزبادي والنسكافية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 12:08 مساء
كيك البسكويت بالزبادي والنسكافية
كيك البسكويت بالزبادي والنسكافيه، شهي ومغذي سوف يحبه أطفالك
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نقدم إليكِ طريقة تحضير حلوى شهية ومغذية سوف يحبها أطفالكِ، وهي كيكة بسكويت الزبادي بالنسكافيه، تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا وأعديها في مطبخكِ بسهولة، وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
علبة بسكويت سادة.
ربع كوب زبد.
3 أكواب حليب بودرة.
كوب سكر.
كوب زبادي.
كوب ماء.
كيس كريم كراميل.
ملعقة صغيرة نسكافيه.

طريقة التحضير
- اطحني البسكويت حتى يصبح ناعمًا ثم اخلطيه مع الزبد، ورصيه في صينية الفرن بشكل متساوٍ وضعيه في الثلاجة.
- اخلطي الحليب مع السكر والزبادي في الخلاط الكهربائي.
- ضعي المزيج فوق طبقة البسكويت واخبزيه في الفرن لربع ساعة.
- اخلطي الماء مع الكريم كراميل والنسكافيه على النار حتى يغلي المزيج قليلاً.
- اتركيه ليبرد وضعيه على الطبقة الثانية في الثلاجة حتى تتماسك الحلوى وتصبح جاهزة للتقديم.

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