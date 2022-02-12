معكرونة بالفاهيتا والكريمة

القاهرة - بوابة الوسط

معكرونة بالفاهيتا والكريمة من المقبلات السهلة التي تحضر إلى جانب طبقك الرئيسي أو كعشاء سريع ومكوناتها لذيذة ستحبها العائلة بالتأكيد تعرفي إلى طريقة تحضيرها وأعديها لنفسك حسب «الوصفة».

المكونات

2 كوب مكرونة مسلوقة

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 صدور دجاج

ملعقة كبيرة زبدة

بصلة مفرومة

3 حبات فليفلة ملونة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة بابريكا مدخنة

ملعقة كبيرة كمون

ملعقة صغيرة فلفل أحمر

ملعقة صغيرة فلفل أسود

كوب مرق دجاج

كوب كريمة طبخ

½ كوب جبنة كريمية

1 ½ كوب برش شيدر

2 ملعقة كبيرة معدنوس