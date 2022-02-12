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معكرونة بالفاهيتا والكريمة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 فبراير 2022, 05:00 مساء
معكرونة بالفاهيتا والكريمة
حضري معكرونة بالفاهيتا والكريمة لتحصلي على مقبلات رائعة
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معكرونة بالفاهيتا والكريمة من المقبلات السهلة التي تحضر إلى جانب طبقك الرئيسي أو كعشاء سريع ومكوناتها لذيذة ستحبها العائلة بالتأكيد تعرفي إلى طريقة تحضيرها وأعديها لنفسك حسب «الوصفة».

المكونات
2 كوب مكرونة مسلوقة
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
3 صدور دجاج
ملعقة كبيرة زبدة
بصلة مفرومة
3 حبات فليفلة ملونة مفرومة
3 فصوص ثوم مفروم
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة بابريكا مدخنة
ملعقة كبيرة كمون
ملعقة صغيرة فلفل أحمر
ملعقة صغيرة فلفل أسود
كوب مرق دجاج
كوب كريمة طبخ
½ كوب جبنة كريمية
1 ½ كوب برش شيدر
2 ملعقة كبيرة معدنوس

طريقة التحضير
نضع في مقلاة كل من زيت الزيتون وصدور الدجاج ونرشها بالملح ونتركها تنضج من الطرفين.
نزيلها من المقلاة ونقطعها حسب الذوق ونضعها جانبًا.
في نفس المقلاة نضع الزبدة ونسيحها ونضيف البصل والفلفل الملون ونحرك حتى تذبل.
نضيف الثوم والملح والفلفل والبابريكا والكمون والمرق والكريمة والجبنة ونحرك ونتركها تغلي.
نضيف الشيدر والدجاج والمكرونة المسلوقة والمعدنوس ونحرك ونتركها لبضع دقائق حتى تتسبك المكونات معًا.
نصبها في طبق التقديم وبذلك تكون مكرونة فاهيتا الدجاج بالكريمة جاهزة للتقديم.. وصحتين.

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