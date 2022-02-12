ريد فلفت كوكيز

القاهرة - بوابة الوسط

تتميز ريد فلفت كوكيز بلونها الأحمر الجذاب ومذاقها الشهي، كما أنها وصفة لذيذة ومحشية بحشوة الكريمة وهي حلى سهل وسريع التحضير.

تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات للحشوة:

4 قطع جبنة كريمي

2 ملعقة زبدة طرية

2 ملعقة سكر بودرة

ملعقة فانيليا

للعجينة:

نصف قالب زبدة طرية

ربع كوب سكر أبيض

ربع كوب سكر بني

ملعقة فانيليا

بيضة

ملعقة كاكاو خام

ملعقة لون طعام أحمر

رشة ملح

نصف ملعقة بيكربونات الصوديوم

كوب ونصف طحين