حضري حساء البروكلي

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ اليوم طريقة سهلة لتحضير حساء البروكلي، كي تعديه في مطبخك، وذلك وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات

4 ملاعق كبيرة زبد

700 غم بروكلي

بصلة كبيرة مبشورة

جزرة مبشورة

ملح و فلفل

3 ملاعق كبيرة دقيق

4 أكواب مرقة دجاج

1/2 كوب كريمة لباني

مكعبات عيش محمص