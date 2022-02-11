حضري حساء البروكلي...

نقدم إليكِ اليوم طريقة سهلة لتحضير حساء البروكلي، كي تعديه في مطبخك، وذلك وفقًا لموقع «هناكل».
المكونات
4 ملاعق كبيرة زبد
700 غم بروكلي
بصلة كبيرة مبشورة
جزرة مبشورة
ملح و فلفل
3 ملاعق كبيرة دقيق
4 أكواب مرقة دجاج
1/2 كوب كريمة لباني
مكعبات عيش محمص
الطريقة
في وعاء عميق، يسخن الزبد على نار متوسطة ثم يضاف البصل والبروكلي والجزر ويترك مع التقليب لمدة 6 دقائق.
ثم يضاف الدقيق مع التقليب حتى يصبح لونه أصفر ثم تضاف المرقة حتى تغلي.
وبعدها تترك الشوربة على النار دون غطاء لمدة 15 دقيقة.
عقب ذلك تضاف الكريمة اللباني ويهرس الخليط.
وأخيرا يضاف ملح وفلفل حسب الرغبة ويصبح جاهزًا للتقديم.. وصحتين.
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