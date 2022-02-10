Atwasat

صلصة معكرونة بسيطة واقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 12:15 مساء
صلصة معكرونة بسيطة واقتصادية
صلصة المعكرونة الجيدة بسيطة واقتصادية (الإنترنت)
alwasat radio

ذكرت الكاتبة المتخصصة في الطعام الإيطالية - الأميركية مارسيلا هازان، أن صلصة المعكرونة الجيدة بسيطة واقتصادية أيضًا، ما يعني أنها أرخص بكثير وصحية.

وفي كتابها «أساسيات الطبخ الإيطالي الكلاسيكي» تنصح مارسيلا بـ3 مكونات فقط في صلصة الطماطم، الطماطم المعلبة، والبصل، والزبدة، وفق «24».

وتشمل تعليمات مارسيلا الدقيقة وضع نصف بصلة مقشرة في قدر بالزبدة والطماطم المعلبة وتركها تنضج 45 دقيقة، بحسب جريدة «إكسبريس» البريطانية.

وتقول مارسيلا في كتابها: «لا شيء آخر أكثر نجاحًا في تقديم المذاق المذهل للطبخ الإيطالي من الصلصة المنفذة بكفاءة مع الطماطم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدوته ليبية

حدوته ليبية
المنتخب الوطني يفقد أولى مبارياته في «عربية السلة»

المنتخب الوطني يفقد أولى مبارياته في «عربية السلة»
رابطة الدوري الإسباني تقرر إيقاف ألفيس

رابطة الدوري الإسباني تقرر إيقاف ألفيس
لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ 14 عاما؟

لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ...
مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)

مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)
أديل تحصد جوائز «بريت» في أول دورة مختلطة بين الجنسين

أديل تحصد جوائز «بريت» في أول دورة مختلطة بين الجنسين
الأمم المتحدة تحذر: ليبيا تسير في الاتجاه المعاكس

الأمم المتحدة تحذر: ليبيا تسير في الاتجاه المعاكس
محطة الجحيم في طريق الهجرة.

محطة الجحيم في طريق الهجرة.
الصداقة يلتقي شباب الجبل في افتتاح الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري الليبي.. الأربعاء

الصداقة يلتقي شباب الجبل في افتتاح الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري الليبي.. ...
منظمة الصحة تطلب من الدول الغنية 16 مليارا لتمويل مكافحة الجائحة

منظمة الصحة تطلب من الدول الغنية 16 مليارا لتمويل مكافحة الجائحة
كيف رد الدبيبة على اتجاه «البرلمان» لاختيار رئيس حكومة جديد غدا؟

كيف رد الدبيبة على اتجاه «البرلمان» لاختيار رئيس حكومة جديد غدا؟
انقسام جمهوري حول الهجوم على «الكابيتول»

انقسام جمهوري حول الهجوم على «الكابيتول»
الإمارات توضح حقيقة تعرض أبوظبي لهجوم جديد

الإمارات توضح حقيقة تعرض أبوظبي لهجوم جديد
الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة

الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة
«بالميراس» البرازيلي يقصي «الأهلي» المصري ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية

«بالميراس» البرازيلي يقصي «الأهلي» المصري ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية
«مراسلون بلا حدود» تطالب بتحقيق أممي في الانتهاكات ضد الصحفيين بليبيا

«مراسلون بلا حدود» تطالب بتحقيق أممي في الانتهاكات ضد الصحفيين بليبيا
«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022

«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022
الكبير يطلع القائم بالأعمال المصري على مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي

الكبير يطلع القائم بالأعمال المصري على مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
كرات البطاطا بالموتزاريلا
كرات البطاطا بالموتزاريلا
كبة برغل ودجاج أردنية
كبة برغل ودجاج أردنية
منسف أردني بالجميد.. وأسهل طريقة
منسف أردني بالجميد.. وأسهل طريقة
أقماع التورتيلا بالدجاج
أقماع التورتيلا بالدجاج
صدور الدجاج بالصوص الأحمر
صدور الدجاج بالصوص الأحمر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
طاجين السردين المحشي بأسهل طريقة
طاجين السردين المحشي بأسهل طريقة...
كمونية كبد حارة في خطوات بسيطة
كمونية كبد حارة في خطوات بسيطة...
أصابع الكفتة بالجبن
أصابع الكفتة بالجبن...
شوربة البرغل باللحم
شوربة البرغل باللحم...
البريطانيون يتنافسون على صنع حلوى تجذب الملكة في ذكرى اعتلائها العرش
البريطانيون يتنافسون على صنع حلوى تجذب الملكة في ذكرى ......
المزيد
صلصة معكرونة بسيطة واقتصادية
صلصة معكرونة بسيطة واقتصادية...
كوكيز بالسمسم من المطبخ التركي
كوكيز بالسمسم من المطبخ التركي...
دونات مقلية
دونات مقلية...
صدور الدجاج بالصوص الأحمر
صدور الدجاج بالصوص الأحمر...
أقماع التورتيلا بالدجاج
أقماع التورتيلا بالدجاج...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط