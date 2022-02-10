صلصة معكرونة بسيطة واقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت الكاتبة المتخصصة في الطعام الإيطالية - الأميركية مارسيلا هازان، أن صلصة المعكرونة الجيدة بسيطة واقتصادية أيضًا، ما يعني أنها أرخص بكثير وصحية.

وفي كتابها «أساسيات الطبخ الإيطالي الكلاسيكي» تنصح مارسيلا بـ3 مكونات فقط في صلصة الطماطم، الطماطم المعلبة، والبصل، والزبدة، وفق «24».

وتشمل تعليمات مارسيلا الدقيقة وضع نصف بصلة مقشرة في قدر بالزبدة والطماطم المعلبة وتركها تنضج 45 دقيقة، بحسب جريدة «إكسبريس» البريطانية.

وتقول مارسيلا في كتابها: «لا شيء آخر أكثر نجاحًا في تقديم المذاق المذهل للطبخ الإيطالي من الصلصة المنفذة بكفاءة مع الطماطم».