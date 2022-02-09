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كوكيز بالسمسم من المطبخ التركي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 فبراير 2022, 03:50 مساء
كوكيز بالسمسم من المطبخ التركي
طريقة سهلة وسريعة لتحضير كوكيز تركية (الإنترنت)
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كوكيز السمسم على الطريقة التركية من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها وبأبسط المكونات فهي عبارة عن عجينة تشكل حلقات وتغطى بالسمسم ثم تخبز بالفرن وتقدم، تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
125 غرام زبدة أو سمنة
2 ملعقة كبيرة حليب زبادي
صفار بيضة
ملعقة كبيرة خل
¼ كوب زيت
ملعقة كبيرة سكر
½ ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة بيكينغ باودر
3 أكواب دقيق
للوجه:
بياض بيضة
سمسم محمص

طريقة التحضير
- نضع في وعاء كلاً من الزبدة والحليب وصفار البيضة والخل والزيت والسكر والملح ونحرك جيدًا.
- نضيف البيكينغ باودر والطحين بالتدريج مع الاستمرار بالعجن.
- نعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وغير لاصقة وسهلة التشكيل.
- نشكل حلقات من العجينة ونغمرها ببياض البيض ثم السمسم.
- نضع الكوكيز بالصينية على ورق زبدة ثم بالفرن على حرارة 180 لحوالي ربع ساعة.
- نخرجها من الفرن ونتركها تبرد تمامًا وبذلك تكون جاهزة للتقديم.

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