دونات مقلية

القاهرة - بوابة الوسط

تعرف الدونات المقلية بأنها حلى شهي عبارة عن أقراص عجين هشة مقلية ومحشية بالمربى أو الكاسترد أو الشوكولاتة حسب الذوق ومزينة بالسكر البودرة تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

نصف كيلو دقيق

كوب وربع حليب دافئ

رشة ملح

ظرف خميرة فورية

ملعقة فانيليا

4 ملاعق سكر

2 ملعقة زبدة طرية

بيضة

زيت للقلي

للوجه سكر بودرة

للحشوة:

حسب المتوفر (مربى - كاسترد - شوكولا)