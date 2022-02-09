دونات مقلية...

تعرف الدونات المقلية بأنها حلى شهي عبارة عن أقراص عجين هشة مقلية ومحشية بالمربى أو الكاسترد أو الشوكولاتة حسب الذوق ومزينة بالسكر البودرة تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
نصف كيلو دقيق
كوب وربع حليب دافئ
رشة ملح
ظرف خميرة فورية
ملعقة فانيليا
4 ملاعق سكر
2 ملعقة زبدة طرية
بيضة
زيت للقلي
للوجه سكر بودرة
للحشوة:
حسب المتوفر (مربى - كاسترد - شوكولا)
طريقة التحضير
- في العجانة نضع كلاً من الحليب والخميرة والسكر نحركها ونتركها تتفاعل.
- نضيف عليها رشة ملح والبيضة والفانيليا والزبدة ونخفقها جيدًا.
- نضيف الدقيق بالتدريج ونعجنها حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة ونغطي العجينة ونتركها نصف ساعة تتخمر جانبًا.
- وبعد مضي الوقت نفردها بالشوبك ونقطعها دوائر باستخدام كوب حتى ننهي كل الكمية.
- ثم نحمي الزيت ونقليها مع صب الزيت على وجهها حتى تنتفخ وتصبح ذهبية.
- وبعد أن ننتهي من القلي نأخذ كل قطعة ونحشيها باستخدام كيس الحلواني بأي نوع حشوة متوفر.
نرش على وجهها السكر البودرة وتصبح جاهزة للتقديم.
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