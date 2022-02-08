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صدور الدجاج بالصوص الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 04:10 مساء
صدور الدجاج بالصوص الأحمر
من الوصفات السريعة والشهية.. إليك صدور الدجاج بالصوص الأحمر
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صدور الدجاج بالصوص الأحمر من الوصفات السريعة والشهية التي يمكن تحضيرها فهي لا تحتاج الكثير من الجهد ومذاقها رائع، تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
½ كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات
بصلة مفرومة
2 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت
2 حبة فلفل خضراء مفروم
حبة فلفل حمراء مفروم
2 حبة طماطم
ملعقة صغيرة معجون طماطم
ملح
فلفل أسود
فلفل أحمر
كوب ماء ساخن
بقدونس أو أوراق نعنع للتزيين

طريقة التحضير
- نضع الدجاج في مقلاة ونحرك ونغطيه مع التحريك من حين لآخر حتى يتغير لونه.
- بعدها نضيف كلاً من البصل والثوم ونحرك حتى يذبل البصل.
- نضيف الفلفل الملونة ونحرك ثم نضيف الطماطم ومعجون الطماطم وملح وفلفل أسود وأحمر ونحرك جيدًا.
- نضيف كوب ماء ساخن ونحرك ونغطي المكونات ونتركها تتسبك معًا بالصوص.
- نسكب الدجاج في طبق التقديم ونزين بالمعدنوس أو أوراق النعنع وبذلك يكون جاهزًا للتقديم.

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