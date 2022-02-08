صدور الدجاج بالصوص الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

صدور الدجاج بالصوص الأحمر من الوصفات السريعة والشهية التي يمكن تحضيرها فهي لا تحتاج الكثير من الجهد ومذاقها رائع، تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

½ كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات

بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت

2 حبة فلفل خضراء مفروم

حبة فلفل حمراء مفروم

2 حبة طماطم

ملعقة صغيرة معجون طماطم

ملح

فلفل أسود

فلفل أحمر

كوب ماء ساخن

بقدونس أو أوراق نعنع للتزيين