أقماع التورتيلا بالدجاج

القاهرة - بوابة الوسط

تعد أقماع التورتيلا بالدجاج وصفة لذيذة وبشكل مختلف عن الساندوتش، فهي عبارة عن خبز تورتيلا على شكل قمع محشي بالدجاج المقلي مع الصلصة الفرنسية الشهية.

المكونات

خبز تورتيلا

للحشوة:

نصف كيلو صدر دجاح مقطع مكعبات

ملعقة ملح

نصف ملعقة (فلفل أسود - بابريكا - ثوم وبصل بودرة)

بيضة

كوب دقيق

3 ملاعق عصير ليمون

زيت للقلي

3 أرباع كوب صلصة

دقيق