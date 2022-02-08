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أقماع التورتيلا بالدجاج

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 12:11 مساء
أقماع التورتيلا بالدجاج
أقماع التورتيلا بالدجاج وصفة لذيذة وسهلة التحضير (الإنترنت)
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تعد أقماع التورتيلا بالدجاج وصفة لذيذة وبشكل مختلف عن الساندوتش، فهي عبارة عن خبز تورتيلا على شكل قمع محشي بالدجاج المقلي مع الصلصة الفرنسية الشهية.

المكونات
خبز تورتيلا
للحشوة:
نصف كيلو صدر دجاح مقطع مكعبات
ملعقة ملح
نصف ملعقة (فلفل أسود - بابريكا - ثوم وبصل بودرة)
بيضة
كوب دقيق
3 ملاعق عصير ليمون
زيت للقلي
3 أرباع كوب صلصة
دقيق

طريقة التحضير
- في وعاء نضع الدجاج وفوقه ملح والتوابل التي ذكرناها، أي الفلفل الأسود والبابريكا والبصل والثوم البودرة والبيضة وعصير الليمون ونخلطها جيدًا.
- ثم نضيف عليها كوب الدقيق ونخلطها حتى تمتزج المكونات تمامًا معًا.
- نحمي الزيت ونقليها وبعد أن ننتهي من القلي نصب فوقها الصلصة ونحركها جيدًا.
- نقطع كل قطعة من خبز التورتيلا إلى نصفين وكل نصف نشكله مخروطي أو كالقمع.
- نلصق التورتيلا بالدقيق والماء من أعلى حتى ننهي كل الكمية ثم نصفها في صينية على ورق زبدة.
- ندخلها الفرن لتتحمص وبعد أن نخرجها نحشيها بخلطة الدجاج التي حضرناها ونزينها بالمعدنوس ويصبح جاهزًا للتقديم.

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