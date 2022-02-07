منسف أردني بالجميد.. وأسهل طريقة

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة عمل منسف أردني بالجميد خطوة بخطوة، وضعيها على سفرتك في العزومات أو التجمعات العائلية، وفق «أطيب طبخة».

مقادير تحضير اللحم:

لحم ضأن - 2 كيلوغرام

جميد سائل - لتران

ماء - بحسب الحاجة

ورق غار

كركم - ملعقة صغيرة

هيل

مقادير تحضير الأرز:

أرز مصري - 3 أكواب

كركم - ملعقة صغيرة

ملح - بحسب الرغبة

سمنة - ملعقتان كبيرتان

ماء - 6 أكواب

لوز مقلي - بحسب الرغبة