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منسف أردني بالجميد.. وأسهل طريقة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 فبراير 2022, 12:05 مساء
منسف أردني بالجميد.. وأسهل طريقة
المنسف الأردني (الإنترنت)
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تعلمي معنا طريقة عمل منسف أردني بالجميد خطوة بخطوة، وضعيها على سفرتك في العزومات أو التجمعات العائلية، وفق «أطيب طبخة».

مقادير تحضير اللحم:
لحم ضأن - 2 كيلوغرام
جميد سائل - لتران
ماء - بحسب الحاجة
ورق غار
كركم - ملعقة صغيرة
هيل

مقادير تحضير الأرز:
أرز مصري - 3 أكواب
كركم - ملعقة صغيرة
ملح - بحسب الرغبة
سمنة - ملعقتان كبيرتان
ماء - 6 أكواب
لوز مقلي - بحسب الرغبة

طريقة التحضير
في قدر على نار متوسطة ضعي اللحم وأغمريه بالماء. عند غليان الخليط، انزعي الزفر عن الوجه.
أضيفي على اللحم، الجميد، ورق الغار، الكركم والهيل. قلبي المكونات ثم اتركي القدر على نار خفيفة لحوالى 40 دقيقة حتى ينضج اللحم.
لتحضير الأرز: في هذا الوقت، في قدر على نار خفيفة ذوبي السمنة ثم زيدي الأرز والماء ونكهي بالكركم والملح. امزجي المكونات واتركي الخليط على نار متوسطة حتى يغلي.
غطي القدر وخففي النار حتى ينضج الأرز وتجف السوائل.
أسكبي الأرز في طبق التقديم ثم أخرجي قطع اللحم من القدر وضعيها على وجه الارز مع اللوز. صفي الجميد في وعاء التقديم وقدميه إلى جانب المنسف.. وصحتين.

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