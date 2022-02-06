كبة برغل ودجاج أردنية

القاهرة - بوابة الوسط

تعد الكبة العبيدية أو كباب العبيدات طبقًا مشهورًا في الأردن، وهو عبارة عن أقراص من الدجاج والبرغل مسلوقة بمرق الدجاج سهلة ولذيذة جدًا ستحبها العائلة.

تعرفي إلى الطريقة معنا وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

كيلو صدر دجاج مقطع

2 كوب برغل ناعم

3 أرباع كوب زيت زيتون

ملعقة ملح

نصف ملعقة (فلفل أسود - كمون - سبع بهارات)

2 حبة بصل مقطع

للسلق:

3 حبات بصل مقطع جوانح

6 ملاعق زيت زيتون

ماء للسلق

2 مكعب ماجي