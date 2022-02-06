كبة برغل ودجاج أردنية...

تعد الكبة العبيدية أو كباب العبيدات طبقًا مشهورًا في الأردن، وهو عبارة عن أقراص من الدجاج والبرغل مسلوقة بمرق الدجاج سهلة ولذيذة جدًا ستحبها العائلة.
تعرفي إلى الطريقة معنا وفقًا لموقع «الوصفة».
المكونات
كيلو صدر دجاج مقطع
2 كوب برغل ناعم
3 أرباع كوب زيت زيتون
ملعقة ملح
نصف ملعقة (فلفل أسود - كمون - سبع بهارات)
2 حبة بصل مقطع
للسلق:
3 حبات بصل مقطع جوانح
6 ملاعق زيت زيتون
ماء للسلق
2 مكعب ماجي
طريقة التحضير:
- نبدأ بتحضير الكبة ففي محضرة الطعام نضع الدجاج والبصل والملح والبهارات التي ذكرناها و3 ملاعق زيت زيتون ثم نطحنها جيدًا.
- نستمر بالطحن حتى يصبح القوام كالمرهم بعدها نقلبها في وعاء ونضيف عليها البرغل دون غسل ونعجن.
ثم نضيف بقية زيت الزيتون ونعجنها حتى تمتزج المكونات جيدًا.
- نشكل من العجينة أقراصًا متساوية ونتركها في طبق جانبًا.
- في طنجرة نضع 6 ملاعق زيت زيتون وفوقها جوانح البصل نحرك حتى تذبل.
- ثم نصف فوق جوانح البصل أقراص الكبة التي حضرناها وفي طنجرة أخرى نضع الماء ومكعبات الماجي نغليها ثم نصبها بتأنٍ فوق الكبة والبصل.
نغطيها نصف تغطية ونتركها تغلي على مهل حتى تنضج وتصبح الكبة جاهزة للتقديم.
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