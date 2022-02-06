كرات البطاطا بالموتزاريلا

القاهرة - بوابة الوسط

كرات البطاطا بالجبنة الموتزاريلا ستكون دائمًا إلى جانب أطباقك الرئيسية بعد أن تجربيها فهي لذيذة جدًا وسهلة والجميع سيحب لونها الذهبي وقرمشتها الرائعة.

تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

2 حبة بطاطا مسلوقة

2 ملعقة كبيرة بصل ناعم

2 ملعقة كبيرة فلفل أخضر حار مفروم

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة رقائق فلفل أحمر

ملعقة صغيرة أوريغانو

¼ كوب بقسماط

ملعقة صغيرة ثوم مهروس

مربعات موتزاريلا

زيت للقلي

لتحضير الطبقة المقرمشة:

دقيق

ماء

بقسماط