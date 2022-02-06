كرات البطاطا بالموتزاريلا...

كرات البطاطا بالجبنة الموتزاريلا ستكون دائمًا إلى جانب أطباقك الرئيسية بعد أن تجربيها فهي لذيذة جدًا وسهلة والجميع سيحب لونها الذهبي وقرمشتها الرائعة.
تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
2 حبة بطاطا مسلوقة
2 ملعقة كبيرة بصل ناعم
2 ملعقة كبيرة فلفل أخضر حار مفروم
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة رقائق فلفل أحمر
ملعقة صغيرة أوريغانو
¼ كوب بقسماط
ملعقة صغيرة ثوم مهروس
مربعات موتزاريلا
زيت للقلي
لتحضير الطبقة المقرمشة:
دقيق
ماء
بقسماط
طريقة التحضير
- نبشر البطاطا المسلوقة ونضعها في وعاء ونضيف عليها كلًا من البصل والفلفل الحار والمعدنوس والثوم ونعجن.
- نضيف البهارات؛ أي كلٍ من الملح والفلفل الأحمر والأوريغانو والبقسماط ونعجن جيدًا.
- نشكل أقراصا من العجينة ثم نضع في كل منها مربع موتزاريلا ونغلق القرص بإحكام حتى تتشكل لدينا كرات.
- نغمر الكرات بالطحين جيدًا ثم نخلط في وعاء القليل من الطحين بالماء ونغمر الكرات فيه ثم نغمرها بالبقسماط.
- نحمي زيت القلي ونقلي فيه الكرات حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.
نصفيها من الزيت وتصبح جاهزة للتقديم.
تعليقات