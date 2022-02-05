اليانسونية الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

اليانسونية من الحلويات الشهيرة في المطبخ الفلسطيني وهي وصفة لذيذة وغنية بالفوائد الغذائية ومناسبة لفصل الشتاء وطريقة تحضيرها سهلة وسريعة.

تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

3 أكوب سميد

نصف كوب دقيق

ملعقة خميرة فورية

2 ملعقة سكر

3 ملاعق سمسم

3 ملاعق حبة البركة

2 ملعقة يانسون ناعم

2 ملعقة دقة الكعك

ملعقة بيكينغ باودر

3 أرباع كوب زيت

كوب ونصف ماء دافئ

كوب ونصف قطر

طحينة لدهن الصينية