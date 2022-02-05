اليانسونية الفلسطينية...

اليانسونية من الحلويات الشهيرة في المطبخ الفلسطيني وهي وصفة لذيذة وغنية بالفوائد الغذائية ومناسبة لفصل الشتاء وطريقة تحضيرها سهلة وسريعة.
تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
3 أكوب سميد
نصف كوب دقيق
ملعقة خميرة فورية
2 ملعقة سكر
3 ملاعق سمسم
3 ملاعق حبة البركة
2 ملعقة يانسون ناعم
2 ملعقة دقة الكعك
ملعقة بيكينغ باودر
3 أرباع كوب زيت
كوب ونصف ماء دافئ
كوب ونصف قطر
طحينة لدهن الصينية
طريقة التحضير
- في وعاء نضع المواد الجافة السابقة؛ أي كلٍ من السميد والدقيق والخميرة والسكر والسمسم وحبة البركة واليانسون ودقة الكعك والبيكنغ باودر ونخلطها جيدًا .
- ثم نصب فوقها الزيت ونبدأ بعملية البس ثم نضيف الماء ونعجن حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة.
- ندهن صينية الفرن بالطحينة ثم نمد العجينة فيها ونقطعها معينات أو مربعات حسب الذوق.
- ثم نغطيها ونتركها ساعتين لترتاح جانبًا قبل الخّبْز.
بعدها ندخلها الفرن على درجة 180 من الأسفل ثم الأعلى لتشقر.
- وعندما تنضج ونخرجها من الفرن وهي ساخنة نسقيها بالقطر ونتركها تبرد وتصبح جاهزة للتقديم.
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