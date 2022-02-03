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البريطانيون يتنافسون على صنع حلوى تجذب الملكة في ذكرى اعتلائها العرش

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 11:45 صباحا
البريطانيون يتنافسون على صنع حلوى تجذب الملكة في ذكرى اعتلائها العرش
صانعة الحلويات كلير بتاك في مخبزها «فيوليت»، 27 يناير 2022 (أ ف ب)
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يشارك البريطانيون بمسابقة طهو في الذكرى السنوية السبعين لاعتلاء الملكة إليزابيث الثانية العرش، تقوم على إعداد نوع من الحلويات يليق بالمناسبة ويكون بسيطًا بما يكفي ليعيد صنعه ملايين البريطانيين بأنفسهم احتفالًا بيوبيل الملكة البلاتيني.

من «كعكة الليمون الملكية» إلى الكيك الطري بالشوكولا مرورًا بحلوى بانا كوتا مع توت العليق.. تعج الشبكات الاجتماعية في بريطانيا بابتكارات يفاخر بعرضها هواة تحضير الحلويات، وفق «فرانس برس».

وحضّرت سامانثا سميث (31 عامًا)، وهي محامية في منطقة رغبي وسط إنجلترا، كعكة على شكل تاج مزينة بأنواع مختلفة من التوت. وأطلقت عليها اسم «ذي إليزابيث سبونج»، لكونها مستوحاة من حلوى كلاسيكية تحمل اسم «فيكتوريا سبونج» نسبة إلى الملكة البريطانية الشهيرة.

وتكمن الصعوبة الرئيسية التي يواجهها صنّاع الحلويات الهواة في معرفة الحلوى التي تثير شهية الملكة.

وتوضح ريغولا يسيوين، العضو في لجنة تحكيم المسابقة والمتخصصة في تاريخ الطعام، أن هذا الأمر «سر محفوظ جيدا».

ويُشاع أن الملكة إليزابيث الثانية أحبّت بشكل خاص «كعكة العرس» التي قُدمت في حفل زفاف الأمير وليام وكيت ميدلتون. وبحسب يسيوين، «هذه الكعكة مصنوعة من البسكويت والشوكولا، لذا فإن (الملكة) تحب بلا شك الشوكولا».

وتضيف يسيوين «بما أنها ملكة إنجلترا، لا بد أنها تحب حلوى +بودينغ+ البريطانية التقليدية. لذا يمكن للناس أن يعتمدوا خيارا تقليديا ويصنعوا حلوى +بودينغ+ على البخار إذا ما أرادوا ذلك».

بالإضافة إلى الذوق والطابع المميز، يأمل الحكام «أن يركز الأشخاص (المشاركون في المسابقة) على حياة الملكة المديدة والمثيرة ويستلهموا من كل ما حققته» في الحلوى التي يصنعونها.

وتوضح يسيوين «يجب بطبيعة الحال أن تكون الحلوى على مستوى الملكة ونريدها أن تُذهل بالكامل عندما سترى الحلوى»، ما يزيد الضغط على المشاركين.

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