أصابع الكفتة بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ وصفة مختلفة لتحضير الكفتة عن طريقة إضافة الجبن تعلميها معنا وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «أنوثة».