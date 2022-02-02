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أصابع الكفتة بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 03:31 مساء
أصابع الكفتة بالجبن
طريقة مختلفة لتحضير الكفتة بإضافة الجبن (الإنترنت)
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نقدم إليكِ وصفة مختلفة لتحضير الكفتة عن طريقة إضافة الجبن تعلميها معنا وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات
نصف كيلوغرام من اللحم المفروم
بصلة واحدة مفرومة ناعمة
ملعقة صغيرة من الثوم المفروم
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
ملعقة صغيرة من الملح
ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة
كوب من جبنة الموزاريلا
5 ملاعق من البقسماط
ربع كوب من الدقيق
فنجان من زيت القلي

طريقة التحضير
- نمزج اللحم المفروم مع الجبنة والبصل والثوم والبهارات والملح والفلفل الأسود وعجنها سويًا باليد إلى أن تتجانس.
- بعدها أضيفي الدقيق وتابعي العجن بيدك إلى أن تحصلي على مزيج متماسك ولين في آن واحد.
- ومن ثم اصنعي كرات صغيرة من الكفتة وحوليها
إلى أصابع طويلة وصفّيها في صينية متوسطة الحجم، بشكل متقارب من بعضها البعض.
- بعد الانتهاء من تشكيل الكمية كلها، غطي الكفتة بالبقسماط، وضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى تشتد الكفتة.
- ثم أخرجيها واقليها على نار خفيفة حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

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