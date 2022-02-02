فادج براونيز شوكولاتة...

تعرفي معنا على طريقة سهلة لتحضير كيكة الفادج براونيز بالشوكولاتة وأعديها في مطبخك وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
150 غرام زبدة مذابة
50 غرام زيت
200 غرام سكر
150 غراما من السكر البني
3 بيضات
2 كيس فانيليا
120 غراما من الدقيق
65 غراما من الكاكاو الخام (إسباني)
5 غراما من النسكافيه
175 غراما من عين الجمل
طريقة التحضير
- في وعاء نخفق الزبدة مع الزيت والسكر البني والأبيض ثم نضيف البيض والفانيليا ونكمل خفق.
- نقوم بنخل الدقيق والكاكاو والنسكافيه ونضيفه على الخليط السابق.
- نضع عين الجمل المجروش ويصب الخليط على ورق زبدة في صينية مقاس 26.
- يدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة.
- يترك حتى يبرد ويقطع مربعات ويصبح جاهز للتقديم.
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