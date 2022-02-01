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أرز معمر على الطريقة المصرية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 12:01 مساء
أرز معمر على الطريقة المصرية
طريقة أرز معمر مصري في خطوات سهلة وسريعة
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الأرز المعمر من الأطباق الشهيرة في المطبخ المصري وله طرق كثيرة في التحضير نقدم إليكِ اليوم أسهلها لتتعلميه معنا وتعديه في مطبخك وتقدميه كوجبة متكاملة لعائلتك وذلك وفقًا لموقع «صحتي».

المكونات
500 غرام لحم مقطع مكعبات
250 غرام أرز
3 ملاعق كبيرة قشدة
ملعقتان كبيرتان من سمن
(240 مللي) ماء
2 حبة بصل مفروم
ملعقة كبيرة زيت ذرة
ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

طريقة التحضير
- نضع اللحمة مع البصل في الزيت والسمن على النار.
- نضيف الملح والفلفل الأسود ونضع الأرز في الطاجن، ونضيف له اللبن والماء والقشدة.
- نضيف اللحمة وندخل الطاجن الفرن حتى تمام نضج الأرز ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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