أرز معمر على الطريقة المصرية

القاهرة - بوابة الوسط

الأرز المعمر من الأطباق الشهيرة في المطبخ المصري وله طرق كثيرة في التحضير نقدم إليكِ اليوم أسهلها لتتعلميه معنا وتعديه في مطبخك وتقدميه كوجبة متكاملة لعائلتك وذلك وفقًا لموقع «صحتي».