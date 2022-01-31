جلاش بالفستق والمكسرات...

تعلمي معنا طريقة تحضير حلوى الجلاش بالفستق والمكسرات، وقدميها على مائدتك في رمضان وفقًا لموقع «حياتك».
المكونات
12عجينة جلاش جاهزة
كيلوغرام قشدة
4 أكواب حليب طازج
فستق مجروش للتزيين
زيت للقلي
لتحضير القطر
2 كوب سكر
كوب ماء
ملعقة صغيرة ماء زهر
ملعقة صغيرة ماء ورد
ربع ملعقة صغيرة عصير ليمون حامض
طريقة التحضير
لتحضير القطر
- ضعي السكر والماء على النار واتركي المزيج حتى يغلي.
- أضيفي عصير الليمون الحامض، وماء زهر وورد ثم اتركي القطر جانبًا حتى يبرد.
لتحضير الجلاش
- افردي عجينة الجلاش على طاولة التحضير.
- ضعي القشدة الطازجة وسط كل عجينة.
- اثني أطراف العجينة نحو الداخل ثم لفيها للحصول على شكل مستطيل.
- أعيدي الكرة حتى الانتهاء من كمية العجين.
- اسكبي الحليب الطازج في وعاء وغمسي كل قطعة جلاش لنصف دقيقة.
- اقلي قطع الجلاش في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون.
- ارفعيها عن النار واسكبي فوقها القطر ثم اتركيها لمدة 10 دقائق ثم صفيها من فائض القطر.
- زيني الجلاش بالفستق الحلبي المجروش وقدميها ساخنة.
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