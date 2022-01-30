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سمك بالهريسة الحارة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 04:21 مساء
سمك بالهريسة الحارة
سمك البلطي المقلي مع تتبيلة الهريسة الحارة
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تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل سمك البلطي المقلي مع تتبيلة الهريسة الحارة، حسب «شملولة»
المكونات
- كيلوغرام سمك بلطي
- معلقة صغيرة بشر ليمون
- 100 غرام هريسة
- معلقة كبيرة ثوم مفروم
- كوب عصير ليمون
- نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة
- دقيق
- زيت
- معلقة ملح
- نصف معلقة فلفل أسود
- معلقة كمون

طريقة التحضير
- ينظف السمك ويُصفى من الماء تمامًا، ثم نضع الليمون المبشور في إناء ثم نضيف خليط الكزبرة الخضراء والثوم والهريسة وعصير الليمون والزيت.
- يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والكمون ويترك السمك في التتبيلة لمدة ساعة.
- يغطى السمك بالدقيق من الجانبين ثم يقلى السمك في الزيت الساخن، حتى يصبح ذهبي اللون ويصبح جاهزًا للتقديم.. وصحتين.

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