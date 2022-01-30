حساء الجزر والكريمة...

نقدم إليك اليوم حساءً شتويًّا شهيرًا معروفًا بالمكونات الصحية والمغذية وطريقة تحضيره السهلة. تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسكِ وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
كوب (مبشور) جزر.
2 ملعقة دقيق .
ربع كوب كريمة خفق.
حبة بصل (متوسط الحجم ومفروم).
3 أكواب مرق دجاج.
ملعقة كبيرة زبد.
معدنوس.
ملح.
فلفل.
طريقة التحضير
- سخني الزبد على النار وحمري البصل والجزر حتى يذبل ثم رشي الدقيق فوق خليط البصل والجزر وقلبيه حتى يصبح لونه أشقر.
- أضيفي مرقة الدجاج والملح والفلفل واتركي الخليط لمدة 15 دقيقة.
- أضيفي الكريمة ثم أخفقي الخليط بالخفاقة الكهربائية وأعيدي تسخينها وقدميها ساخنة.
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