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حساء الجزر والكريمة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 12:29 مساء
حساء الجزر والكريمة
الجزر والكريمة حساء شتوي شهيرمعروف بالمكونات الصحية والمغذية
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نقدم إليك اليوم حساءً شتويًّا شهيرًا معروفًا بالمكونات الصحية والمغذية وطريقة تحضيره السهلة. تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسكِ وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كوب (مبشور) جزر.
2 ملعقة دقيق .
ربع كوب كريمة خفق.
حبة بصل (متوسط الحجم ومفروم).
3 أكواب مرق دجاج.
ملعقة كبيرة زبد.
معدنوس.
ملح.
فلفل.

طريقة التحضير
- سخني الزبد على النار وحمري البصل والجزر حتى يذبل ثم رشي الدقيق فوق خليط البصل والجزر وقلبيه حتى يصبح لونه أشقر.
- أضيفي مرقة الدجاج والملح والفلفل واتركي الخليط لمدة 15 دقيقة.
- أضيفي الكريمة ثم أخفقي الخليط بالخفاقة الكهربائية وأعيدي تسخينها وقدميها ساخنة.

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