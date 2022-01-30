حساء الجزر والكريمة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك اليوم حساءً شتويًّا شهيرًا معروفًا بالمكونات الصحية والمغذية وطريقة تحضيره السهلة. تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسكِ وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كوب (مبشور) جزر.

2 ملعقة دقيق .

ربع كوب كريمة خفق.

حبة بصل (متوسط الحجم ومفروم).

3 أكواب مرق دجاج.

ملعقة كبيرة زبد.

معدنوس.

ملح.

فلفل.