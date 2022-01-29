بليلة بالفواكه

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير البليلة الشهية مع الفواكه الطارجة والمكسرات وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

نصف كيلو قمح

حليب كامل الدسم محلى بالسكر أو العسل

جوز هند ناعم

مكسرات حسب الرغبة

فانيليا

قشدة

فواكة طازجة