بليلة بالفواكه...

تعرفي معنا على طريقة تحضير البليلة الشهية مع الفواكه الطارجة والمكسرات وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
نصف كيلو قمح
حليب كامل الدسم محلى بالسكر أو العسل
جوز هند ناعم
مكسرات حسب الرغبة
فانيليا
قشدة
فواكة طازجة
طريقة التحضير
- انقعي القمح في الماء ليلة كاملة واسلقي القمح فى الماء حتى ينضج واتركية لمدة ساعتين مغطى.
- ضعي البليلة في طبق التقديم وضعي فوقها اللبن والمكسرات والفانيليا.
- ضعي جوز الهند المبشور فوق البليلة.
- ضعي فوق طبق البليلة ملعقة كبيرة من قشطة ثم أضيفي الفواكه وتصبح جاهزة للتقديم.
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