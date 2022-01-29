Atwasat

بليلة بالفواكه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 12:06 مساء
بليلة بالفواكه
البليلة الشهية مع الفواكه الطارجة والمكسرات
alwasat radio

تعرفي معنا على طريقة تحضير البليلة الشهية مع الفواكه الطارجة والمكسرات وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
نصف كيلو قمح
حليب كامل الدسم محلى بالسكر أو العسل
جوز هند ناعم
مكسرات حسب الرغبة
فانيليا
قشدة
فواكة طازجة

طريقة التحضير
- انقعي القمح في الماء ليلة كاملة واسلقي القمح فى الماء حتى ينضج واتركية لمدة ساعتين مغطى.
- ضعي البليلة في طبق التقديم وضعي فوقها اللبن والمكسرات والفانيليا.
- ضعي جوز الهند المبشور فوق البليلة.
- ضعي فوق طبق البليلة ملعقة كبيرة من قشطة ثم أضيفي الفواكه وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي

اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي
البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات

البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه

بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم

إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل الحكومة

وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل ...
رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا

رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما

وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام

«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام
«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»

«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»
ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟

ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟
كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا

كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة

الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال

افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة

في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة

في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 آخرين من التنظيم بجبل عصيدة

مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 آخرين من التنظيم بجبل...
موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين

موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين
بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد ...
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
طاجين السردين المحشي بأسهل طريقة
طاجين السردين المحشي بأسهل طريقة
كرواسون المربى
كرواسون المربى
فتة موزة على الطريقة المصرية
فتة موزة على الطريقة المصرية
تونة مقلية
تونة مقلية
خبز باللحم من المطبخ المصري
خبز باللحم من المطبخ المصري
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صدور الدجاج بالليمون والمشروم
صدور الدجاج بالليمون والمشروم...
سنجاري شهي في 30 دقيقة
سنجاري شهي في 30 دقيقة...
حساء الشعرية الحمراء باللحم
حساء الشعرية الحمراء باللحم...
كفتة هندية بالزبد
كفتة هندية بالزبد...
طاجين السردين المحشي بأسهل طريقة
طاجين السردين المحشي بأسهل طريقة...
المزيد
بليلة بالفواكه
بليلة بالفواكه...
الملفوف اللبناني
الملفوف اللبناني...
سلطة سيزر بصوص المايونيز والجبن
سلطة سيزر بصوص المايونيز والجبن...
خبز باللحم من المطبخ المصري
خبز باللحم من المطبخ المصري...
تونة مقلية
تونة مقلية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط