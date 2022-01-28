Atwasat

الملفوف اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يناير 2022, 10:27 صباحا
الملفوف اللبناني
alwasat radio

من المطبخ اللبناني، نقدم لكِ طريقة تحضير محشي الملفوف باللحم والخضراوات، تعلميها معنا وحضريها في مطبخك.

المكونات
ورق ملفوف «حسب عدد الأفراد»
150 غرام أرز ينقع بالماء لمدة نصف ساعة ثم يصفّى
حبة متوسطة الحجم من البصل مفروم فرمًا ناعمًا
حبة متوسطة الحجم من الطماطم٬ مفرومة
كوب ونصف معدنوس مفروم
2 ملعقة طعام من زيت الزيتون
3 ملاعق طعام من النعناع الطازج٬ المفروم
نصف ملعقة من القرفة المطحونة
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون
نصف كوب عصير ليمون
500 غرام من لحم البقر قليل الدهن٬ ستيك
3 مكعبات من مرقة دجاج
5 أكواب من الماء المغلي
ملعقة من النعناع المجفف

الطريقة 
تُسلق أوراق الملفوف لمدة 5 دقائق أو حتى تصبح قابلة للطيّ تصفّى وينزع الضلع الموجود من الوسط كلّ ورقة توضع جانبًا.
يخلط البصل المفروم والطماطم والمعدنوس وزيت الزيتون والنعناع الطازج المفروم ومسحوق القرفة والفلفل الأسود والأرز وعصير الليمون في وعاءٍ للخلط.
توضع ملعقتان كبيرتان من الحشوة على طرف كلّ من أوراق الملفوف ويطوى الطرفان الخارجيان باتجاه الوسط وتلف الورقة.
تنسّق شرائح ستيك لحم البقر في قدر كبير، تنسّق لفائف الملفوف الواحدة إلى جانب الأخرى مع جهة الحاشية نحو الأسفل فوق شرائح اللحم.
تُذوّب مكعّبات مرقة الدجاج ماجي ملح أقل في الماء المغلي وتُسكب فوق لفائف الملفوف، يوضع طبق فوقها وترصّ وتغلى على نار خفيفة لمدة ساعة و30 دقيقة ويصبح جاهزًا للتقديم.. وصحتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال

افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال
موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين

موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين
بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد ...
بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد ...
كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!

كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!
بيدق وكومبارس!

بيدق وكومبارس!
تلك النظرة

تلك النظرة
تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»

تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»
جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم

جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم
الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك

الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك
«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015

«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015
منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»

منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»
التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969(20)

التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969(20)
«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022

«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022
«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة

«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة
ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا أخرى

ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا ...
كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين

مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
سمك فيليه وبطاطا في الفرن
سمك فيليه وبطاطا في الفرن
طاجين السردين المحشي بأسهل طريقة
طاجين السردين المحشي بأسهل طريقة
كرواسون المربى
كرواسون المربى
فتة موزة على الطريقة المصرية
فتة موزة على الطريقة المصرية
تونة مقلية
تونة مقلية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صدور الدجاج بالليمون والمشروم
صدور الدجاج بالليمون والمشروم...
ورقة لحم بالخضار
ورقة لحم بالخضار...
سنجاري شهي في 30 دقيقة
سنجاري شهي في 30 دقيقة...
حساء الشعرية الحمراء باللحم
حساء الشعرية الحمراء باللحم...
كفتة هندية بالزبد
كفتة هندية بالزبد...
المزيد
الملفوف اللبناني
الملفوف اللبناني...
سلطة سيزر بصوص المايونيز والجبن
سلطة سيزر بصوص المايونيز والجبن...
خبز باللحم من المطبخ المصري
خبز باللحم من المطبخ المصري...
تونة مقلية
تونة مقلية...
فتة موزة على الطريقة المصرية
فتة موزة على الطريقة المصرية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط