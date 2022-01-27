سلطة سيزر بصوص المايونيز والجبن

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة سيزر بصوص المايونيز والجبن، هي من وصفات السلطات الشهية والخفيفة التي تحتل الصدارة في كافة المناسبات والأوقات، وهي طبق مثالي بشكل خاص لمن يحرصون على عدم زيادة الوزن، نقدمها لك بطريقة سهلة حسب موقع «هي».

المكونات:

500 غرام صدر دجاج مشوي ومقطع لقطع صغيرة

1 ملعقة صغيرة زيت

¼ ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أسود مطحون

1 خسة مقطعة شرائح

1 كوب مكعبات كروتون (خبز توست محمص)

1 كوب طماطم كرزية

½ كوب جبن بارميزان مبشور

لتحضير الصوص:

½ فص ثوم مهروس

¼ ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة عصير الليمون

1 ملعقة كبيرة مايونيز

1 ملعقة صغيرة خردل ديجون

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشور