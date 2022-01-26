خبز باللحم من المطبخ المصري

القاهرة - بوابة الوسط

الحواوشي أو الخبز باللحم هي أكلة مصرية شهيرة، نقدم إليك اليوم طريقة سريعة لتحضيرها تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «احكي».