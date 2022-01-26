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خبز باللحم من المطبخ المصري

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 04:00 مساء
خبز باللحم من المطبخ المصري
طريقة تحضير الحواوشي أو الخبز باللحم وهي أكلة مصرية شهيرة (الإنترنت)
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الحواوشي أو الخبز باللحم هي أكلة مصرية شهيرة، نقدم إليك اليوم طريقة سريعة لتحضيرها تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «احكي».

المكونات
4 أرغفة عيش بلدي
1/2 كيلو لحمة مفرومة
2 حبة فلفل أخضر مفروم
بصلة كبيرة مفرومة
1/2 ملعقة صغيرة شطة
2 ملعقة كبيرة زبد مذاب
ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة
1/2 ملعقة صغيرة بابريكا
1/4 ملعقة صغيرة حبهان مطحون
1/2 ملعقة صغيرة كمون
1/4 ملعقة صغيرة قرفة
1/4 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون
ملح فلفل أسود

طريقة التحضير
- في بولة كبيرة، ضعي اللحمة المفرومة والبصل المفروم ناعما والفلفل الأخضر والشطة مع الملح والفلفل والتوابل جميعًا، وقلبي جيدًا بيدك حتى تمتزج المكونات.
- حضري الفرن بتسخينه على درجة حرارة 180 درجة مئوية. أحضري العيش البلدي وافتحيه من أحد الجوانب واحشيه بطبقة من خليط اللحم لكن يجب أن تكون طبقة رقيقة حتى يستوي بسرعة.
- جهزي الزبد المذاب وادهني الخبز بها من كل الأوجه. ضعي مقلاة غير قابلة للالتصاق على نار هادئة، وذوبي بها ملعقة زبد ثم حمصي الحواوشي على الجهتين حتى يكتسب لونًا ذهبيًا لذيذًا.
- غلفي كل رغيف بورق زبد أو ورق فويل وضعيه على شبكة الفرن لمدة 30 دقيقة حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

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