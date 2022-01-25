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فتة موزة على الطريقة المصرية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 04:03 مساء
فتة موزة على الطريقة المصرية
طريقة تحضير فتة الموزة الشهية.. لتعديها في مطبخكِ بسهولة (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة تحضير فتة الموزة الشهية، وأعديها في مطبخكِ بسهولة، حسب «سي بي سي سفرة».

المكونات
كوب أرز مصري.
كوبا خبز مقطع مكعبات.
كوبا عصير طماطم مركز وطازج.
موزة بقري أو ضاني.
بصلة متوسطة مقطعة 4 قطع.
بصلة صغيرة مفرومة فرمًا ناعمًا.
3 ملاعق كبيرة ساق كرفس مقطع.
6 ملاعق كبيرة زيت.
3 ملاعق كبيرة زبد.
4 ملاعق صغيرة ثوم مفروم.
ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
ربع كوب خل أبيض.
ملعقة صغيرة بهارات لحم أو مشكلة.
ورقتا لورى.
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود حصى.
5 حبات حبهان.
مكعب مرق لحم مطحون.
نصف ملعقة صغيرة كمون.
ملح.
فلفل أسود.

طريقة التحضير
- تسلق الموزة
- يشوح الأرز في السمن البلدي مع الحبهان والمستكة وورق اللورى، ويتبل بالملح والفلفل ويترك حتى ينضج.
لعمل الصلصة:
- يشوح الثوم في الزيت والسمن، ثم تضاف الطماطم المفرومة مع الصلصة وتضاف البهارات وجوز الطيب، ثم ترفع من على النار ثم يضاف الخل والملح والفلفل.
- في مقلاة أخرى يشوح الثوم في الزبد، ثم يضاف الزبادي ويترك قليلاً.
- يوضع الخبز في قاع طبق التقديم ثم يضاف الأرز ثم الشوربة بالطماطم المفرومة.
- ترص كل طبقات الخبز والأرز، ثم تضاف صلصة الطماطم وصوص الزبادي وتقدم مع الموزة المحمرة.

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