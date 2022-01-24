طاجين السردين المحشي بأسهل طريقة

القاهرة - بوابة الوسط

تتعدد طرق طهي السردين، وهنا نقدم لكِ وصفة لطاجين السردين المحشي، حسب كتاب «وجبات الرياس».

المقادير

كيلوغرام ونصف سردين منظف (منزوع رؤوسه وأحشاؤه وعموده الفقري)

100 غرام خبز محمص ومطحون

ثلاث فصوص ثوم

5 ملاعق زيت زيتون

ملعقتان من المعدنوس المفروم

ملح وفلفل أكحل

نصف بصلة مبشورة

ملعقتان عصير ليمون

ورق غار

50 غرام زيتون أسود مخلي ومقطع

50 غرام زبيب

50 غرام لوز وصنوبر

الطريقة

تجهز خلطة الحشو: الخبز المطحون، فصان الثوم، ملعقتان زيت زيتون، ملعقة معدنوس، البصل المبشور، الملح والفلفل الأكحل والزبيب واللوز والصنوبر.

تفرد السمكة، بحيث يكون جلدها الخارجي إلى أسفل، ثم نضع بها مقدارًا مناسبًا من خلطة الحشو، ثم تلف نحو الذيل، لتصبح حلزونية الشكل.

ترص الأسماك المحشوة بطاجين، ونضع بين مسافاتها وريقات الغار، ثم ترش بقليل من الزيت وتوضع بفرن متوسط الحرارة لمدة 15 دقيقة، أو حتى ينضج السمك. ويقدم ساخنًا أو باردًا.