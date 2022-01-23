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سمك فيليه وبطاطا في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 04:26 مساء
سمك فيليه وبطاطا في الفرن
السمك الفيليه مع البطاطا، طبق غني بالفيتامينات والبروتينات سهل التحضير (أ ف ب)
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السمك الفيليه مع البطاطا، طبق سهل التحضير وغني بالفيتامينات والبروتينات والمعادن، فهو مكون بشكل رئيسي من السمك المعروف بفوائده للقلب والشرايين والمفاصل والأعصاب.

وهو مناسب للريجيم لاحتوائه على الـ«أوميغا 3»؛ ولأنه يخفض من مستوى الكوليسترول في الدم.
تعرفي إلى طرية تحضيره معنا، وأعديه بنفسكِ وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
½ كلغ سمك فيليه.
½ كأس زيت.
ثمرتان من البطاطا شرائح.
ملعقة صغيرة بهارات السمك.
ملعقة صغيرة بودرة ثوم.
ملعقة صغير بابريكا.
ملعقة صغيرة ملح.
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة كمون.
½ كأس جبن مبشور.
لتحضير الصوص:
كأسان من كريما الطبخ.
كأس مرقة خضار.
ملعقة صغيرة زنجبيل.
ملعقة صغيرة كمون.

طريقة التحضير
- في وعاء نخلط بهارات السمك وبودرة الثوم والبابريكا والملح والفلفل الأسود والكمون جيدًا ونضيف إلى البهارات الزيت ونحركها مع بعضها البعض.
- نتبل قطع سمك الفيليه بالبهارات ونتركها لمدة نصف ساعة على الأقل.
- في وعاء على النار نضع كريما الطبخ ونضيف مرقة الخضار والزنجبيل والكمون ونحرك المكونات حتى تغلي.
- في صينية الفرن نوزع طبقة من شرائح البطاطا بعد تتبيلها بباقي كمية البهارات ونرتب فوقها قطع السمك ونسكب فوقها صوص الكريما، ثم نوزع طبقة من الجبن.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة.
- نخرج صينية السمك مع البطاطا وتصبح جاهزة للتقديم، ويقدم إلى جانبها عصير الليمون مع الطحينة حسب الرغبة.

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