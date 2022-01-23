سمك فيليه وبطاطا في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط

السمك الفيليه مع البطاطا، طبق سهل التحضير وغني بالفيتامينات والبروتينات والمعادن، فهو مكون بشكل رئيسي من السمك المعروف بفوائده للقلب والشرايين والمفاصل والأعصاب.

وهو مناسب للريجيم لاحتوائه على الـ«أوميغا 3»؛ ولأنه يخفض من مستوى الكوليسترول في الدم.

تعرفي إلى طرية تحضيره معنا، وأعديه بنفسكِ وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

½ كلغ سمك فيليه.

½ كأس زيت.

ثمرتان من البطاطا شرائح.

ملعقة صغيرة بهارات السمك.

ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

ملعقة صغير بابريكا.

ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

½ كأس جبن مبشور.

لتحضير الصوص:

كأسان من كريما الطبخ.

كأس مرقة خضار.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة صغيرة كمون.