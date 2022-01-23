فطائر البيدا التركية

القاهرة - بوابة الوسط

تعرف فطائر البيدا بأنها من الوصفات التركية الشهية، التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، عبارة عن عجين محشي باللحم أو الجبن. تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

6 أكواب دقيق.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقتا خميرة.

رشة ملح.

كوبا ماء دافئ.

للحشوة:

نصف كيلو لحم مفروم.

زيت.

بصلتان مفرومان

حب بندورة مفروم.

3 فصوص ثوم مهروس.

ملعقة معجون طماطم.

ملعقة معجون دبس فليفلة.

ملح حسب الذوق.

رشة فلفل أسود.

رشة سبع بهارات.