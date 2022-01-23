تعرف فطائر البيدا بأنها من الوصفات التركية الشهية، التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، عبارة عن عجين محشي باللحم أو الجبن. تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «الوصفة».
المكونات
6 أكواب دقيق.
ملعقة كبيرة سكر.
ملعقتا خميرة.
رشة ملح.
كوبا ماء دافئ.
للحشوة:
نصف كيلو لحم مفروم.
زيت.
بصلتان مفرومان
حب بندورة مفروم.
3 فصوص ثوم مهروس.
ملعقة معجون طماطم.
ملعقة معجون دبس فليفلة.
ملح حسب الذوق.
رشة فلفل أسود.
رشة سبع بهارات.
طريقة التحضير
- نضع في وعاء كلًا من الماء الدافئ والسكر والخميرة ونغطيها لتتفاعل.
- بعدها نضيف الملح ثم الدقيق بالتدريج مع العجن لنحصل على عجين متماسك ولاصق قليلًا، ثم ندهنها بزيت ونغطيها ونتركها ساعة لترتاح.
- نحضر الحشوة، ففي مقلاة نضع الزيت والبصل ونقلبه ليذبل ثم نضيف اللحم والملح والفلفل والسبع بهارات والثوم المهروس ونقلبها.
- نضيف ملعقة معجون الطماطم وملعقة دبس فليفلة ثم البندورة المفرومة ونقلبها جيدًا ونتركها تنضج.
بعدها نرفعها عن النار ونترك حشوة اللحم جانبًا حتى تبرد.
- الآن نبدأ بالتشكيل، نقطع العجين لكرات متساوية كل كرة نفردها بشكل طولاني ونحشيها بخليط اللحم ونغلقها من كل الأطراف على هيئة شختورة، ونصفها بصينية على ورق زبدة وندخلها الفرن لتتحمر وتنضج.
بهذه الطريقة والخطوات نكون قد انتهينا من تحضير فطائر البيدا التركية الشهية، مع اختيار أي نوع من الحشوات.
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