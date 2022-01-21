حضري فخذة ضاني بالهريسة

القاهرة - بوابة الوسط

في يوم الجمعة تكثر العزومات للأهل والأقارب والأصدقاء، ما يستعدي إعداد وليمة تليق بالأحباب.. إليك طريقة عمل الفخذة الضاني بالهريسة، في خطوات سهلة.

المكونات

عدد 1 فخذة ضاني 3 كيلو

500 غرام بصل مفروم

250 غرام جزر

250 غرام بطاطا

20 غرام فصوص ثوم

100 غرام زبادي

20 غرام هريسة شطة

10 غرام خل تفاح

10 غرام مسطردة

30 غرام مرقة لحم بودر

40 غرام توابل اللحم

10 غرام فلفل أسود