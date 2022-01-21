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حضري فخذة ضاني بالهريسة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يناير 2022, 12:42 مساء
حضري فخذة ضاني بالهريسة
فخذة ضاني بالهريسة (الإنترنت)
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في يوم الجمعة تكثر العزومات للأهل والأقارب والأصدقاء، ما يستعدي إعداد وليمة تليق بالأحباب.. إليك طريقة عمل الفخذة الضاني بالهريسة، في خطوات سهلة.

المكونات
عدد 1 فخذة ضاني 3 كيلو
500 غرام بصل مفروم
250 غرام جزر
250 غرام بطاطا
20 غرام فصوص ثوم
100 غرام زبادي
20 غرام هريسة شطة
10 غرام خل تفاح
10 غرام مسطردة
30 غرام مرقة لحم بودر
40 غرام توابل اللحم
10 غرام فلفل أسود

طريقة التحضير
نضع الفخذة في صينية الفرن ونبدأ بعمل فتحات بالسكين فيها وغرس فصوص الثوم داخل هذه الفتحات ونكرر ذلك من خلف الفخدة أيضًا.
نبدأ بتتبيل الفخده جيدًا بالتوابل اللحم والفلفل والبصل ثم نعصر ماء البصل على الفخدة كلها.
ندهانها من جميع الجهات بهريسة الشطة ثم نقوم بدهانها من جميع الجهات بالزبادي ثم نقوم بإضافة خل التفاح عليها من جميع الجهات.
نتركها فالتتبيل لمدة يوم.
نشوح الخضار بصل وبطاطا وجزر في قليل من الزيت ويتبل بالملح والفلفل.
نضع الخضار في صينية الفرن.
نضع الفخذة فوق الخضار ونقوم بدهانها بالمسطردة.
نغلف طرف الفخذة بالفويل.
نغلف صينية الفخذة بالكامل بورق الفويل ونضعها داخل الفرن على حرارة 120 درجة لمده ساعة ونصف حتى تنضج جيدًا وتقدم ساخنة.. وصحتين.

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