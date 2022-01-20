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شوربة البرغل باللحم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 01:35 مساء
شوربة البرغل باللحم
تمتاز هذه الشوربة بغناها بالمكونات الصحية (الإنترنت)
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شوربة البرغل باللحم واحدة من أطباق المطبخ التركية، التي باتت منتشرة بشكل واسع في معظم دول العالم وخاصة في المنطقة العربية ودول الخليج. وتمتاز هذه الشوربة بغناها بالمكونات الصحية، من اللحم وهو مصدر بروتين حيواني مهم، إلى البرغل أحد الحبوب المهمة التي توفر الكربوهيدرات لنشاط وطاقة الجسم، وفق «هي».

المكونات:
- 250 غرامًا لحم مفروم
- 1 كوب برغل أبيض خشن مغسول ومنقوع لمدة ساعة
- 2 حبة كوسا مقطعة مكعبات
- 3 عود كرفس مفروم
- 2 حبة طماطم مبشورة
- 2 حبة جزر مقشرة ومقطعة دوائر
- 1 حبة بصل مفروم
- 2 ملعقة كبيرة زبدة
- 3 فص ثوم مفروم ناعم
- ¼ كوب بقدونس مفروم
- 4 و ½ كوب مرق دجاج
- ½ ملعقة كبيرة ملح
- ½ ملعقة كبيرة نعناع مجفف
- ½ ملعقة كبيرة فلفل أسود

طريقة التحضير:
في وعاء عميق، ضعي اللحم المفروم والبقدونس والنعناع.
تبلي المكونات بالملح والفلفل الأسود واعجني جيدًا حتى تتجانس المكونات تمامًا، ثم شكَليها على هيئة كرات صغيرة.
في مقلاة على النار مع ملعقة زبدة، قلَبي كرات اللحم حتى يحمر لونها ثم ارفعيها عن النار.
في وعاء آخر على نار متوسطة، ضعي ملعقة من الزبدة مع البصل وقلبيه إلى أن يذبل، ثم أضيفي الثوم وقلبي من جديد.
أضيفي الجزر والكرفس وقلبي، ثم الكوسا والطماطم والبرغل وقلبي المكونات.
أضيفي مرق الدجاج فوق المكونات وتبلي بالملح والفلفل، واتركيه على النار حتى يغلي ثم خففي وغطي الوعاء واتركيه لمدة 20 دقيقة.
أضيفي كرات اللحم واتركي الشوربة على النار لمدة 10 دقائق، ثم اسكبيها وقدميها ساخنة.

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