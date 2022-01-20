شوربة البرغل باللحم

القاهرة - بوابة الوسط

شوربة البرغل باللحم واحدة من أطباق المطبخ التركية، التي باتت منتشرة بشكل واسع في معظم دول العالم وخاصة في المنطقة العربية ودول الخليج. وتمتاز هذه الشوربة بغناها بالمكونات الصحية، من اللحم وهو مصدر بروتين حيواني مهم، إلى البرغل أحد الحبوب المهمة التي توفر الكربوهيدرات لنشاط وطاقة الجسم، وفق «هي».

المكونات:

- 250 غرامًا لحم مفروم

- 1 كوب برغل أبيض خشن مغسول ومنقوع لمدة ساعة

- 2 حبة كوسا مقطعة مكعبات

- 3 عود كرفس مفروم

- 2 حبة طماطم مبشورة

- 2 حبة جزر مقشرة ومقطعة دوائر

- 1 حبة بصل مفروم

- 2 ملعقة كبيرة زبدة

- 3 فص ثوم مفروم ناعم

- ¼ كوب بقدونس مفروم

- 4 و ½ كوب مرق دجاج

- ½ ملعقة كبيرة ملح

- ½ ملعقة كبيرة نعناع مجفف

- ½ ملعقة كبيرة فلفل أسود