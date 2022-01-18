بط بالفريك

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة سهلة وسريعة لتحضير البط بالفريك لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديك وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

بطة بلدي والكبد مقطع قطع صغيرة

حبة بصل سليمة

حبة طماطم

فص ثوم

½ كيلو فريك مغسول

2 عدد بصل مقطع صغير جدا

½ كوب زيت

2 ملعقة كبيرة سمن بلدي

عدد فلفل حار مقطع حلقات

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة فلفل أسود

ملعقة كبيرة 7 بهارات