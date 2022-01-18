بط بالفريك...

تعرفي معنا على طريقة سهلة وسريعة لتحضير البط بالفريك لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديك وذلك وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
بطة بلدي والكبد مقطع قطع صغيرة
حبة بصل سليمة
حبة طماطم
فص ثوم
½ كيلو فريك مغسول
2 عدد بصل مقطع صغير جدا
½ كوب زيت
2 ملعقة كبيرة سمن بلدي
عدد فلفل حار مقطع حلقات
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة كبيرة فلفل أسود
ملعقة كبيرة 7 بهارات
طريقة التحضير
- في طنجرة على النار نضع الزيت مع البصل وملعقة من السمن ونقلبه ليذبل ثم نضيف الكبدة ونقلب ثم نضع الفريك.
- نضع الفلفل الحار ونتبل بالملح والفلفل والبهارات ونحشي البط بالخليط من كل الجوانب.
- ونسوي باقي الفريك بالشوربة ونتركه لينضج.
- في طنجرة بها مياه نضع الطماطم والبصل سليم مع فص ثوم ونضع البط ثم نتبله بالملح والفلفل ونضعها على الظهر.
- وعندما تنضج نضع عليها السمن المفروكة مع الطماطم وتتحمر فالفرن وتصبح جاهزة للتقديم.
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