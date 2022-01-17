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كسكسي بالدجاج والخضروات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يناير 2022, 03:10 مساء
كسكسي بالدجاج والخضروات
الكسكسي الشهي مع الدجاج والخضروات لتعديه في مطبخك (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير الكسكسي الشهي مع الدجاج والخضروات لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
3 ملاعق كبيرة زيت
½ كيلو صدور دجاج مقطعة
2 حبة كوسا مقطعة مكعبات
2 حبة جزر مقطع مكعبات
ملعقة صغيرة ثوم
ملعقة كبيرة فلفل أسود
ملعقة كبيرة بابريكا
½ ملعقة صغيرة كبابا صيني أي بهارات حلوة
½ ملعقة صغيرة بهارات فراخ
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم يمكن استبدالها بملعقة كبيرة كركم
ملعقة كبيرة ملح
¼ كوب ماء
كوب حمص مسلوق
مقادير الكسكسي
2 ½ كوب كسكسي ناشف
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة زيت
3 كوب مرقة دجاج

طريقة التحضير
- في طنجرة يوضع الزيت حتى يسخن، يضاف الدجاج مع التقليب.
- تضاف الكوسا والجزر ويقلب، يضاف الثوم والبهارات، وآخر شيء الملح.
- تضاف بعد ذلك صلصة الطماطم أو الكركم ويقلب، ويضاف الماء حتى يغلى ونخفض حرارة النار ونغطي الوعاء حتى نضوج الخضرة.
- يرفع من على النار ويضاف فوق الكسكسي الناضج.
- ويوضع وعاء فيه الكسكسي عليه الملح والزيت ومرقة الفراخ الساخنة، ويغطى ويترك مدة ٥ دقائق يحرك بالشوكة، ويصب في طبق التقديم وعليه الخضراوات والحمص.
 

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