كسكسي بالدجاج والخضروات

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكسكسي الشهي مع الدجاج والخضروات لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

3 ملاعق كبيرة زيت

½ كيلو صدور دجاج مقطعة

2 حبة كوسا مقطعة مكعبات

2 حبة جزر مقطع مكعبات

ملعقة صغيرة ثوم

ملعقة كبيرة فلفل أسود

ملعقة كبيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة كبابا صيني أي بهارات حلوة

½ ملعقة صغيرة بهارات فراخ

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم يمكن استبدالها بملعقة كبيرة كركم

ملعقة كبيرة ملح

¼ كوب ماء

كوب حمص مسلوق

مقادير الكسكسي

2 ½ كوب كسكسي ناشف

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة زيت

3 كوب مرقة دجاج