خبز يمني

القاهرة - بوابة الوسط

خبز المعطف اليمني عبارة عن خبز مورق دون خميرة طري ومقرمش يتكون من خليط من الدقيق الأبيض والأسمر ويقدم بجانب العسل والسمن تعرفي على طريقة تحضيره معنا وأعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «الطبخة أحلى».

المكونات

- 2 ونصف كوب دقيق أسمر

- 2 ونصف كوب دقيق أبيض

- 2 ونصف كوب ماء

- ملعقة ملح

- خليط من السمن والزيت لدهن العجين