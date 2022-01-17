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خبز يمني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يناير 2022, 11:30 صباحا
خبز يمني
تعرفي معنا على طريقة تحضير الخبز اليمني الشهير (الإنترنت)
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خبز المعطف اليمني عبارة عن خبز مورق دون خميرة طري ومقرمش يتكون من خليط من الدقيق الأبيض والأسمر ويقدم بجانب العسل والسمن تعرفي على طريقة تحضيره معنا وأعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «الطبخة أحلى».

المكونات
- 2 ونصف كوب دقيق أسمر
- 2 ونصف كوب دقيق أبيض
- 2 ونصف كوب ماء
- ملعقة ملح
- خليط من السمن والزيت لدهن العجين

طريقة التحضير
- في وعاء نخلط كلًا من الدقيق الأبيض والأسمر والملح حتى تختلط جيدًا.
- ثم نضيف الماء بالتدريج ونعجن جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نقسم العجينة إلى كرات متساوية وندهنها بالزيت ثم نغطيها لنصف ساعة لترتاح العجينة.
- بعد مضي الوقت نأخذ أول كرة ونفردها ونلوحها باليدين ثم ندهنها بالسمنة والزيت.
- نكرر هذه الطريقة بخمس طبقات مدهونة كل طبقة بالزيت والسمنة ثم نغطيها لحوالي 10 دقائق.
- بعد مضي الوقت نفرد الطبقات الخمسة فوق بعضها بالشوبك حتى نحصل على قرص واحد من 5 طبقات، ثم نحمره على الصاج من الوجهين حتى يأخذ لونه الذهبي الشهي.
- نكمل بهذه الطريقة حتى ننهي كل كمية العجين وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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