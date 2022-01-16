Atwasat

بوريك السبانخ والجبن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 04:20 مساء
بوريك السبانخ والجبن
بوريك بالسبانخ والجبنة من المعجنات التركية السهلة والسريعة (الإنترنت)
alwasat radio

بوريك بالسبانخ والجبنة من المعجنات التركية السهلة والسريعة التي تحضر برقائق العجين وهي شهية للغاية بحشوة مغذية من السبانخ والجبنة تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
رقائق عجينة فيلو
للحشوة:
- كيلو سبانخ
- ملعقة كبيرة معجون طماطم
- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
- ½ ملعقة صغيرة ملح
- ½ ملعقة صغيرة رقائق فلفل أحمر
- بصلة مفرومة
- 3 ملاعق كبيرة زيت
- ربع كيلو جبنة مبشورة

لتحضير الصوص:
- كوب زيت
- 2 ملعقة كبيرة طحين
- 3 ملاعق كبيرة خل

للتزيين:
- بقية الصوص
- بيضة
- سمسم
- حبة بركة

طريقة التحضير
- نضع الزيت في مقلاة ونضيف البصل المفروم ونحرك حتى يذبل.
- نضيف معجون الطماطم ونحرك ثم نضيف السبانخ ونغطي المقلاة ونحركه من حين لآخر حتى يذبل وينضج.
- نضع السبانخ في وعاء ونضيف كلاً من الملح والفلفل الأسود والأحمر والجبنة ونحرك.
- نخلط في وعاء الزيت والدقيق والخل ونمد أول طبقة من الفيلو وندهنها بالصوص ونضع عليها بضعة ملاعق من السبانخ ونلفها كالرول ثم نلفها على بعضها.
- نضعها في صينية مدهونة زيت ثم ندهن طبقة أخرى من الفيلو ونحشيها ونلفها بنفس الطريقة حول الأولى منها.
- نخلط البيضة مع بقية الصوص وندهن وجه البوريك بها ونرشها بالسمسم وحبة البركة.
- نضع الصينية بالفرن على حرارة 180 لحوالي 40-45 دقيقة حتى تنضج وتصبح ذهبية ويكون بوريك السبانخ والجبنة جاهزًا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 3 - 1 الخمس

بث مباشر عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 3 - 1 الخمس
في استعراض «بوابة الوسط» لأجندة أمم أفريقيا الأحد: ظهور تونسي وتأهل إيفواري منتظر واختبار جزائري

في استعراض «بوابة الوسط» لأجندة أمم أفريقيا الأحد: ظهور تونسي وتأهل إيفواري ...
ترامب لمناصريه في أريزونا: الديمقراطيين المتطرفون يريدون جعل الولايات المتحدة «بلدا شيوعيا»

ترامب لمناصريه في أريزونا: الديمقراطيين المتطرفون يريدون جعل الولايات المتحدة ...
تونغا تفلت من خطر «تسونامي»

تونغا تفلت من خطر «تسونامي»
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟

«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟
مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويزيد فارق قمة «البريميرليغ» لـ13 نقطة

مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويزيد فارق قمة «البريميرليغ» لـ13 نقطة
إحصائية «بوابة الوسط» للدوري الليبي حتى الأسبوع الـ7: 131 هدفا.. صدارة للأهلي بنغازي والاتحاد.. والجويني بـ7 أهداف

إحصائية «بوابة الوسط» للدوري الليبي حتى الأسبوع الـ7: 131 هدفا.. صدارة للأهلي ...
2021 سادس أعلى الأعوام حرارة في التاريخ

2021 سادس أعلى الأعوام حرارة في التاريخ
البيت الأبيض: الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بين منتصف يناير وفبراير

البيت الأبيض: الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بين منتصف يناير وفبراير
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
«رايتس ووتش»: المحاكم الليبية في وضع مقيد لا يسمح لها بحل نزاعات الانتخابات

«رايتس ووتش»: المحاكم الليبية في وضع مقيد لا يسمح لها بحل نزاعات الانتخابات
جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات

جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات
رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة

رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة
السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا

السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا
غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب

غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب
«النواب» في رسالة للحافي: لا مساس بالقانون 11 إلا عبر المجلس

«النواب» في رسالة للحافي: لا مساس بالقانون 11 إلا عبر المجلس
عودةُ الدُب الروسي

عودةُ الدُب الروسي
الاجترار

الاجترار
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
حضري المارشميلو في منزلك
حضري المارشميلو في منزلك
طريقة طهي شريحة لحم في الميكرويف
طريقة طهي شريحة لحم في الميكرويف
طريقة سهلة لعمل كنافة بصوص الكراميل
طريقة سهلة لعمل كنافة بصوص الكراميل
حضري دولمة القريعة
حضري دولمة القريعة
كيك بالفواكه المجففة
كيك بالفواكه المجففة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: أرز بالخلطة والكبدة على الطريقة الليبية
بالفيديو: أرز بالخلطة والكبدة على الطريقة الليبية...
غريبة بالشوكولاتة
غريبة بالشوكولاتة...
محشي فلفل بالمفروم
محشي فلفل بالمفروم...
فطيرة التمر بالقرفة
فطيرة التمر بالقرفة...
براونيز «بابا نويل»
براونيز «بابا نويل»...
المزيد
بوريك السبانخ والجبن
بوريك السبانخ والجبن...
بسكويت الرافايلو
بسكويت الرافايلو...
طماطم بالأرز والجبن
طماطم بالأرز والجبن...
كيك بالفواكه المجففة
كيك بالفواكه المجففة...
حضري دولمة القريعة
حضري دولمة القريعة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط