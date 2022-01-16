بوريك السبانخ والجبن

القاهرة - بوابة الوسط

بوريك بالسبانخ والجبنة من المعجنات التركية السهلة والسريعة التي تحضر برقائق العجين وهي شهية للغاية بحشوة مغذية من السبانخ والجبنة تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

رقائق عجينة فيلو

للحشوة:

- كيلو سبانخ

- ملعقة كبيرة معجون طماطم

- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

- ½ ملعقة صغيرة ملح

- ½ ملعقة صغيرة رقائق فلفل أحمر

- بصلة مفرومة

- 3 ملاعق كبيرة زيت

- ربع كيلو جبنة مبشورة

لتحضير الصوص:

- كوب زيت

- 2 ملعقة كبيرة طحين

- 3 ملاعق كبيرة خل

للتزيين:

- بقية الصوص

- بيضة

- سمسم

- حبة بركة