بوريك السبانخ والجبن...

بوريك بالسبانخ والجبنة من المعجنات التركية السهلة والسريعة التي تحضر برقائق العجين وهي شهية للغاية بحشوة مغذية من السبانخ والجبنة تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك وذلك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
رقائق عجينة فيلو
للحشوة:
- كيلو سبانخ
- ملعقة كبيرة معجون طماطم
- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
- ½ ملعقة صغيرة ملح
- ½ ملعقة صغيرة رقائق فلفل أحمر
- بصلة مفرومة
- 3 ملاعق كبيرة زيت
- ربع كيلو جبنة مبشورة
لتحضير الصوص:
- كوب زيت
- 2 ملعقة كبيرة طحين
- 3 ملاعق كبيرة خل
للتزيين:
- بقية الصوص
- بيضة
- سمسم
- حبة بركة
طريقة التحضير
- نضع الزيت في مقلاة ونضيف البصل المفروم ونحرك حتى يذبل.
- نضيف معجون الطماطم ونحرك ثم نضيف السبانخ ونغطي المقلاة ونحركه من حين لآخر حتى يذبل وينضج.
- نضع السبانخ في وعاء ونضيف كلاً من الملح والفلفل الأسود والأحمر والجبنة ونحرك.
- نخلط في وعاء الزيت والدقيق والخل ونمد أول طبقة من الفيلو وندهنها بالصوص ونضع عليها بضعة ملاعق من السبانخ ونلفها كالرول ثم نلفها على بعضها.
- نضعها في صينية مدهونة زيت ثم ندهن طبقة أخرى من الفيلو ونحشيها ونلفها بنفس الطريقة حول الأولى منها.
- نخلط البيضة مع بقية الصوص وندهن وجه البوريك بها ونرشها بالسمسم وحبة البركة.
- نضع الصينية بالفرن على حرارة 180 لحوالي 40-45 دقيقة حتى تنضج وتصبح ذهبية ويكون بوريك السبانخ والجبنة جاهزًا للتقديم.
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