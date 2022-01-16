بسكويت الرافايلو

القاهرة - بوابة الوسط

بسكويت الرافايلو من الحلوى المحببة للصغار والكبار، لذلك نقدم إليكم طريقة تحضيره في خطوات سهلة وبمكونات بسيطة واقتصادية وبمذاق رائع وألذ من الجاهز وبكل سهولة، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

- قالب زبدة طرية

- 3 أرباع كوب سكر بودرة

- نصف كوب زيت نباتي

- بيضة

3 ونصف كوب طحين

- ملعقة صغيرة بيكينغ باودر

للتزيين:

- شوكولا بيضاء مذابة

- جوز هند