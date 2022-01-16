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بسكويت الرافايلو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 11:53 صباحا
بسكويت الرافايلو
بسكويت الرافايلو من الحلوى المحببة للصغار والكبار (الإنترنت)
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بسكويت الرافايلو من الحلوى المحببة للصغار والكبار، لذلك نقدم إليكم طريقة تحضيره في خطوات سهلة وبمكونات بسيطة واقتصادية وبمذاق رائع وألذ من الجاهز وبكل سهولة، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
- قالب زبدة طرية
- 3 أرباع كوب سكر بودرة
- نصف كوب زيت نباتي
- بيضة
3 ونصف كوب طحين
- ملعقة صغيرة بيكينغ باودر
للتزيين:
- شوكولا بيضاء مذابة
- جوز هند

طريقة التحضير
- في وعاء نضع الزبدة ونخفقها جيدًا ثم نضيف السكر مع الخفق حتى يصبح المزيج كريميًا.
- نضيف البيضة والزيت والبيكينغ باودر ونخفق جيدًا معًا حتى نحصل على قوام كريمي.
- ثم نضيف الطحين ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة وغير لاصقة.
- بعدها نشكل العجينة على هيئة كرات متساوية ثم نصفها في صينية على ورق زبدة حتى تنتهي كل الكمية.
- نضغط على كل كرة وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 في الوسط لحوالي 10 دقائق حتى تتحمر من الأسفل.
- ثم نخرجها ونتركها تبرد ومن ثم نمسك كل قطعة ونغمسها من الطرف العلوي بالشوكولا مرة وبجوز الهند مرة أخرى وتصبح جاهزة للتقديم.

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