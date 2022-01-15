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كيك بالفواكه المجففة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يناير 2022, 11:52 صباحا
كيك بالفواكه المجففة
كيكة هشة وطرية محشوة بالفواكه المجففة (الإنترنت)
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انجلش كيك من أنواع الكيك اللذيذة والمميزة وهي عبارة عن كيكة هشة وطرية محشوة بالفواكه المجففة وذات طعم ورائحة رائعة سهلة وسريعة تعرفوا على الطريقة معنا، وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات
- 3 أرباع قالب زبدة طرية
- 3 ملاعق كبيرة زيت
- نصف كوب سكر
- 3 بيضات
- 2 كوب إلا ربع دقيق
- 3 ملاعق حليب بودرة
- ملعقة بيكينغ باودر
- ظرف فانيليا
- ملعقة برش ليمون
- ربع كوب عصير برتقال
- 3 أرباع كوب فواكه مجففة مشكلة

طريقة التحضير
- في وعاء نضع الزبدة ونخفقها جيدًا ثم نضيف السكر ونخفق حتى تمتزج وتصبح كريمية.
- ثم نضيف البيض والفانيليا والزيت ونخفق المكونات معًا.
- ننخل الدقيق مع حليب البودرة والبيكينغ باودر ونخلط جيدًا.
- نضيف عصير البرتقال وبرش الليمون والفواكه المجففة ونخلط حتى تمتزج مكونات الكيك تمامًا.
- نصب الخليط في قالب مستطيل بداخله ورق زبدة كي لا يلتصق الكيك.
- ندخله الفرن في الوسط على درجة حرارة 180 لنصف ساعة ثم نحمره من الأعلى.
- بعد أن ينضج نتركه يبرد ثم نقدمه.

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