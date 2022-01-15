كيك بالفواكه المجففة

القاهرة - بوابة الوسط

انجلش كيك من أنواع الكيك اللذيذة والمميزة وهي عبارة عن كيكة هشة وطرية محشوة بالفواكه المجففة وذات طعم ورائحة رائعة سهلة وسريعة تعرفوا على الطريقة معنا، وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

- 3 أرباع قالب زبدة طرية

- 3 ملاعق كبيرة زيت

- نصف كوب سكر

- 3 بيضات

- 2 كوب إلا ربع دقيق

- 3 ملاعق حليب بودرة

- ملعقة بيكينغ باودر

- ظرف فانيليا

- ملعقة برش ليمون

- ربع كوب عصير برتقال

- 3 أرباع كوب فواكه مجففة مشكلة