حضري دولمة القريعة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك في سطور طريقة تحضير دولمة القريعة أو الكوسا بحشوة الأرز واللحم المفروم وحضِّريها في مطبخكِ.

المكونات:

كيلو قريعة (كوسا).

نصف كيلو لحم مفروم.

ثلاث بصلات.

معدنوس مفروم.

ملعقة ونصف معجون طماطم.

كوب أرز.

ملح وفلفل أحمر وقرفة (حسب الرغبة).

بزار.

نعناع.

زنجبيل.