حضري دولمة القريعة...

نقدم لك في سطور طريقة تحضير دولمة القريعة أو الكوسا بحشوة الأرز واللحم المفروم وحضِّريها في مطبخكِ.
المكونات:
كيلو قريعة (كوسا).
نصف كيلو لحم مفروم.
ثلاث بصلات.
معدنوس مفروم.
ملعقة ونصف معجون طماطم.
كوب أرز.
ملح وفلفل أحمر وقرفة (حسب الرغبة).
بزار.
نعناع.
زنجبيل.
الطريقة:
- تنظيف القريعة (الكوسا) جيدًا ثم تفريغها.
- تخلط جميع المكونات جيدًا.
- تحشى القريعة بالحشوة وتُوضع في طنجرة على نار هادئة حتى تنضج.
- بعد نضوج القريعة نضعها بطاجين وندهن أعلاها بالسمن، ويمكن إضافة صلصة طماطم.
- توضع في الفرن عشر دقائق.. وتقدم عند النضح.. وصحتين.
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