Atwasat

حضري دولمة القريعة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يناير 2022, 12:25 مساء
حضري دولمة القريعة
دولمة القريعة باللحم المفروم (الإنترنت)
alwasat radio

نقدم لك في سطور طريقة تحضير دولمة القريعة أو الكوسا بحشوة الأرز واللحم المفروم وحضِّريها في مطبخكِ.

المكونات:
كيلو قريعة (كوسا).
نصف كيلو لحم مفروم.
ثلاث بصلات.
معدنوس مفروم.
ملعقة ونصف معجون طماطم.
كوب أرز.
ملح وفلفل أحمر وقرفة (حسب الرغبة).
بزار.
نعناع.
زنجبيل.

الطريقة:
- تنظيف القريعة (الكوسا) جيدًا ثم تفريغها.
- تخلط جميع المكونات جيدًا.
- تحشى القريعة بالحشوة وتُوضع في طنجرة على نار هادئة حتى تنضج.
- بعد نضوج القريعة نضعها بطاجين وندهن أعلاها بالسمن، ويمكن إضافة صلصة طماطم.
- توضع في الفرن عشر دقائق.. وتقدم عند النضح.. وصحتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرانس برس: الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد في أحدث مراحل الحرب الإثيوبية

فرانس برس: الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد في أحدث مراحل الحرب الإثيوبية
مهمة ثقيلة لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو في الأمم الأفريقية لإبطال شائعة «التمرد»

مهمة ثقيلة لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو في الأمم الأفريقية لإبطال شائعة «التمرد»
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
بي بي سي: بن علي كان يرغب في العودة إلى تونس إثر هروبه في 2011

بي بي سي: بن علي كان يرغب في العودة إلى تونس إثر هروبه في 2011
روسيا تفكك مجموعة «آر إيفل» للقرصنة بناءً على طلب الولايات المتحدة

روسيا تفكك مجموعة «آر إيفل» للقرصنة بناءً على طلب الولايات المتحدة
الملاعب.. «كابوس» يهدد استقرار الدوري «47»

الملاعب.. «كابوس» يهدد استقرار الدوري «47»
جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات

جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات
رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة

رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة
غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب

غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب
كاركاتير حليم - مجلسي النواب والدولة يعدان خارطة طريق جديدة

كاركاتير حليم - مجلسي النواب والدولة يعدان خارطة طريق جديدة
حركة تشادية متمردة تؤكد استمرار تواجد الكثير من عناصرها في ليبيا

حركة تشادية متمردة تؤكد استمرار تواجد الكثير من عناصرها في ليبيا
هنا ليبيا - استمرار أزمة الكتب المدرسية

هنا ليبيا - استمرار أزمة الكتب المدرسية
كاركاتير خيري - خلافات مجلس النواب ومجلس الدولة

كاركاتير خيري - خلافات مجلس النواب ومجلس الدولة
لقاءات الحداد والناظوري.. هل تذيب الجليد في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟

لقاءات الحداد والناظوري.. هل تذيب الجليد في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟
تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة

تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة
برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك

برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك
كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة

كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة
«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة الانتقالية

«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة ...
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
كيك المهلبية بالفانيليا
كيك المهلبية بالفانيليا
سنجاري شهي في 30 دقيقة
سنجاري شهي في 30 دقيقة
حضري المارشميلو في منزلك
حضري المارشميلو في منزلك
طريقة طهي شريحة لحم في الميكرويف
طريقة طهي شريحة لحم في الميكرويف
طريقة سهلة لعمل كنافة بصوص الكراميل
طريقة سهلة لعمل كنافة بصوص الكراميل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
برغل بالسبانخ على الطريقة السورية
برغل بالسبانخ على الطريقة السورية...
برغر بحشوة الجبن
برغر بحشوة الجبن...
بالفيديو: أرز بالخلطة والكبدة على الطريقة الليبية
بالفيديو: أرز بالخلطة والكبدة على الطريقة الليبية...
غريبة بالشوكولاتة
غريبة بالشوكولاتة...
محشي فلفل بالمفروم
محشي فلفل بالمفروم...
المزيد
طماطم بالأرز والجبن
طماطم بالأرز والجبن...
كيك بالفواكه المجففة
كيك بالفواكه المجففة...
حضري دولمة القريعة
حضري دولمة القريعة...
طريقة سهلة لعمل كنافة بصوص الكراميل
طريقة سهلة لعمل كنافة بصوص الكراميل...
طريقة طهي شريحة لحم في الميكرويف
طريقة طهي شريحة لحم في الميكرويف...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط