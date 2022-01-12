طريقة طهي شريحة لحم في الميكرويف

من الناحية الفنية يمكن طهي جميع أنواع اللحوم في الميكرويف (الإنترنت)

يعد الميكرويف خيارا سريعا لتسخين عدد من الأطعمة المختلفة، ولكن من المثير ما إذا كان يمكنك طهي شريحة لحم في الميكرويف أم لا.

من الناحية الفنية، يمكن طهي جميع أنواع اللحوم في الميكرويف، ومع ذلك، فهو ليس الخيار الأكثر أمانًا، لأن هذه الطريقة يمكن أن تتسبب في طهي اللحم بشكل غير متساو، وتترك بقعًا باردة حيث يمكن للبكتيريا الضارة البقاء على قيد الحياة، وفق «24».

إذا كنت تنوين طهي شرائح اللحم في الفرن، فمن المهم تغطية اللحم وقلبه مرة أو مرتين أثناء الطهي، والتحقق من درجة الحرارة الداخلية باستخدام مقياس حرارة.

وإذا كنت تحبين شريحة اللحم مطهية جيدا (مطبوخة بالكامل مع لون وردي إلى بني رمادي في المنتصف) دون تفحم، فإن الميكرويف هو أفضل خيار لك، ومع ذلك، لا يمكنك طهي شرائح اللحم في الميكرويف بالكامل، وستحتاجين إلى استخدام المقلاة لطهيها بشكل جيد وتحميرها.

ما هي مدة طهي شرائح اللحم في الميكرويف؟

تعتمد المدة المحددة لطهي شرائح اللحم في الميكرويف على طاقة الميكرويف:

500 واط = سبع دقائق و10 ثوانٍ

600 واط = ست دقائق

700 واط = خمس دقائق و10 ثوانٍ

750 واط = أربع دقائق و50 ثانية

800 واط = أربع دقائق و30 ثانية

850 واط = أربع دقائق و10 ثوانٍ

900 واط = أربع دقائق

950 واط = ثلاث دقائق و50 ثانية

1000 واط = ثلاث دقائق و40 ثانية

1250 واط = دقيقتان و50 ثانية

1500 واط = دقيقتان و20 ثانية

كيفية طهي شريحة اللحم في الميكرويف

اشطفي الشريحة وجففيها وضعي شرائح اللحم على طبق وتبليها بالشكل الذي تفضليه، وإذا كان لديك متسع من الوقت، انقعي شريحة اللحم لمدة 40 دقيقة على الأقل في الملح أو حتى بين عشية وضحاها قبل طهيها.

ضعي وعاءً مقلوبًا في منتصف الميكرويف مع وضع شريحة لحم على طبق في الأعلى، وغطي شريحة اللحم بقطعة من لفافة المطبخ واطهيها لنصف الوقت اللازم، واقلبي شريحة اللحم واطبخيها للمدة المتبقية.

بعد ذلك، سخني بعض الزيت في مقلاة على درجة حرارة عالية واطهي اللحم لمدة 30 ثانية إلى دقيقة على كل جانب، بحسب جريدة «إكسبريس» البريطانية.