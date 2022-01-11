حضري المارشميلو في منزلك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 12:22 مساء
حلوى المارشميلو (الإنترنت)

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل حلوى «المارشميلو» في المنزل لتعديه لأطفالك بدلا من شرائه، حسب «العين».

المكونات:
نصف كوب من السكر
كوب من نشا الذرة السائل
ملعقة كبيرة من الجيلاتين البودر
نصف كوب من السكر البودرة
ملعقة من الفانيليا
بياض 2 بيضة
3 ملاعق كبيرة من الماء الساخن

طريقة التحضير:
يوضع نشا الذرة السائل في مقلاة على النار الهادئة، ثم يضاف إليه السكر، ويتم التقليب حتى ذوبان السكر تماما.
إذابة الجيلاتين في الماء الساخن، ثم تتم إضافته إلى خليط النشاء السابق تحضيره، مع الاستمرار في التقليب حتى لا يتكتل.
إبعاد الخليط عن النار، ويترك جانبا في درجة حرارة الغرفة العادية.
يخفق بياض البيض في الخلاط الكهربائي إلى أن نحصل على القوام الكثيف، ثم يضاف إلى مزيج النشا، والسكر تدريجيا مع الاستمرار في التقليب.
تضاف الألوان، والنكهات، وقطع الفواكه للخليط، ثم يصب الخليط في وعاء مرشوش بالسكر البودرة.
يترك حتى يبرد من دون تغطية الوعاء، ثم تقطيع المارشميلو ويقدم.. وصحتين.

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