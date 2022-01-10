سنجاري شهي في 30 دقيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 04:20 مساء
السمك السنجاري (الإنترنت)

تعرفي معنا على طريقة تحضير السمك السنجاري في خطوات سهلة وسريعة، وأعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
سمكة قاروص أو حسب الرغبة (1 كيلوغرام تقريبًا)
بصلة مقطعة شرائح
فلفل أخضر شرائح
فصان ثوم مفروم
طماطم مقطعة مكعبات
1/2 كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة
1/4 كوب معدنوس مفروم
500 غرام روبيان صغير (جمبري)
1/4 كوب عصير ليمون
1/4 كوب زيت
ملح وفلفل

طريقة التحضير
- نفتح شقا في ظهر السمكة. نبدأ من الرأس نزولاً إلى الذيل نغسل السمكة جيدًا من الداخل والخارج يمكنك طلب من بائع السمك أن يؤدي هذه الخطوة لك.
- في وعاء كبير، نضع المكونات مع نصف كوب ماء.
- نضع السمكة في صينية فرن ونتبلها بالملح والفلفل، نضيف المكونات على السمكة حتى تغطيها ثم نغطي الصينية بالفويل.
- نخبز السمكة لمدة 30 دقيقة على حرارة عالية، ثم نخفض الحرارة إلى 180 لمدة 40 دقيقة حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

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