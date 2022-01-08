صدور الدجاج بالليمون والمشروم

طريقة عمل الدجاج بالليمون والمشروم، وهي وصفة سهلة وسريعة (الإنترنت)

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل الدجاج بالليمون والمشروم، وهي وصفة سهلة وسريعة، حسب «شملولة».

المكونات

- 4 صدور دجاج

- 1/4 كوب عصير ليمون

- ملح

- فلفل أسود

- 1/4 كوب ماء

- ملعقة زعتر

- ملعقة دقيق

- 1/4 كوب زبد

- حبة بصل

- 1/4 مشروم

- 1/4 كوب كريمة طبخ

- ملعقة خل

طريقة التحضير

- توضع صدور الدجاج على طبق مسطح، وتتبل بالملح والفلفل الأسود والزعتر المجفف وتخلط الصدور جيدًا بالتوابل.

- يوضع الزبد في مقلاة على النار حتى يسخن.

- توضع صدور الدجاج في المقلاة، وتقلب على الجانبين حتى يتغير لونها ثم نحضر المقلاة بها الزبد ونضع البصل والمشروم والتوابل ثم يضاف إليها كريمة الطبخ وتقلب جيدًا.

- ثم عصير الليمون وخليط الدقيق بالماء ثم قومي بإضافة الصدور، وتقلب مرة أخرى.

- تغطى، وتترك على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة وحتى تنضج مع التقليب من وقت لآخر حتى تنضج تمامًا ثم توضع في الطبق، ويوزع عليها شرائح الليمون وتصبح جاهزة للتقديم.