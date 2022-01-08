صدور الدجاج بالليمون والمشروم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 04:55 مساء
طريقة عمل الدجاج بالليمون والمشروم، وهي وصفة سهلة وسريعة (الإنترنت)

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل الدجاج بالليمون والمشروم، وهي وصفة سهلة وسريعة، حسب «شملولة».

المكونات
- 4 صدور دجاج
- 1/4 كوب عصير ليمون
- ملح
- فلفل أسود
- 1/4 كوب ماء
- ملعقة زعتر
- ملعقة دقيق
- 1/4 كوب زبد
- حبة بصل
- 1/4 مشروم
- 1/4 كوب كريمة طبخ
- ملعقة خل

طريقة التحضير
- توضع صدور الدجاج على طبق مسطح، وتتبل بالملح والفلفل الأسود والزعتر المجفف وتخلط الصدور جيدًا بالتوابل.
- يوضع الزبد في مقلاة على النار حتى يسخن.
- توضع صدور الدجاج في المقلاة، وتقلب على الجانبين حتى يتغير لونها ثم نحضر المقلاة بها الزبد ونضع البصل والمشروم والتوابل ثم يضاف إليها كريمة الطبخ وتقلب جيدًا.
- ثم عصير الليمون وخليط الدقيق بالماء ثم قومي بإضافة الصدور، وتقلب مرة أخرى.
- تغطى، وتترك على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة وحتى تنضج مع التقليب من وقت لآخر حتى تنضج تمامًا ثم توضع في الطبق، ويوزع عليها شرائح الليمون وتصبح جاهزة للتقديم.

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