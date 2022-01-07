ورقة لحم بالخضار

ورقة لحم بالخضار (الإنترنت)

اخترنا لك اليوم طريقة تحضير ورقة اللحم بالخضار، وهي غنية بالبروتين والفيتامينات، حسب «احكي».

المكونات

1/2 كيلو لحمة موزة أو بتلو

بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح سميكة

فلفل رومي ألوان مقطع مكعبات كبيرة

حبتان جزر مقطع مكعبات كبيرة

ثمرتان كوسا مقطعة مكعبات كبيرة

ثمرتان بطاطا مقطعة مكعبات كبيرة

زيت ذرة أو عباد شمس

ملح

1/4 ملعقة بودرة ثوم

كوب مرقة/ ماء

ملعقة صلصة طماطم

فلفل أسود مطحون

بهارات