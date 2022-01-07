ورقة لحم بالخضار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يناير 2022, 12:37 مساء
ورقة لحم بالخضار (الإنترنت)

اخترنا لك اليوم طريقة تحضير ورقة اللحم بالخضار، وهي غنية بالبروتين والفيتامينات، حسب «احكي».

المكونات
1/2 كيلو لحمة موزة أو بتلو
بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح سميكة
فلفل رومي ألوان مقطع مكعبات كبيرة
حبتان جزر مقطع مكعبات كبيرة
ثمرتان كوسا مقطعة مكعبات كبيرة
ثمرتان بطاطا مقطعة مكعبات كبيرة
زيت ذرة أو عباد شمس
ملح
1/4 ملعقة بودرة ثوم
كوب مرقة/ ماء
ملعقة صلصة طماطم
فلفل أسود مطحون
بهارات

الطريقة
في البداية، اغسلي الخضراوات جيدًا في البداية وقومي بتقطيعها بالشكل المطلوب.
ادمجي الخضراوات معًا وتبليها بالملح والفلفل الأسود.
قطعي اللحمة إلى مكعبات متوسطة الحجم وتبيلها بالفلفل والملح والبهارات ورشة ثوم بودرة وضعيها مع الخضراوات ثم ضيفي ملعقة صلصة الطماطم وقلبي المزيج لتختلط التوابل.
احضري ورق ألومنيوم فويل ثم بطني صينية فرن به، ادهني الورقة بالزيت ثم ضعي بداخلها اللحم والخضار واغلقي ورقة الفويل بشكل محكم، ثم اصنعي ثقبًا يسمح بخروج البخار من الورقة.
يمكنك إضافة قليل من المرقة أو الماء حول ورقة الفويل في الصينية للمساعدة على النضج.
ادخلي الصينية فرنًا ساخنًا على درجة حرارة مرتفعة (حوالي 200 درجة) لمدة نصف ساعة ثم قللي الحرارة بعد ذلك لربع ساعة أو حتى نضج اللحم.
قدميها مع الأرز الأبيض والمقبلات.. وصحتين.

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