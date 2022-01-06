كبسة الدجاج مع الجزر والبازلاء، من وصفات المطبخ السعودي التي اشتهرت حول العالم وبات لها معجبون وعشاق من كافة الجنسيات والأعمار.
ونقدم لك طريقة عمل كبسة الدجاج مع الجزر والبازلاء بحسب موقع «هي».
المكونات:
- 400 غرام دجاج مقطع
- 2 حبة بصل مفروم
- 3 حبات جزر مقطع
- ¼ كوب بازلاء
- 1 حبة كوسا مقطعة
- 2 حبة بطاطس مقطعة
- 6 ملاعق كبيرة زيت الزيتون
- 1 ملعقة صغيرة كمون مطحون
- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1 و ½ ملعقة صغيرة كركم
- 1 ملعقة صغيرة هيل مطحون
- 1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
- 1 حبة طماطم مفرومة
- 1 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم
- 6 كوب مرق الدجاج
- 4 كوب أرز بسمتي منقوع بالماء
طريقة التحضير:
في وعاء عميق على النار، ضعي الزيت والبصل وحركي البصل حتى يذبل ويصبح لونه ذهبيًا.
أضيفي قطع الدجاج فوق البصل وحركي قليلًا، ثم أضيفي البازلاء والطماطم والجزر والكوسا.
اخلطي جميع المكونات جيدًا لمدة 10 دقائق حتى يتغير لونها وتذبل.
أضيفي مرق الدجاج وصلصة الطماطم والتوابل وخففي النار، ثم غطي الوعاء واتركي الخليط حتى تنضج المكونات.
اسكبي الأرز فوق الخليط واتركي الوعاء على نار خفيفة حتى ينضج الأرز.
اسكبي كبسة الدجاج مع الجزر والبازلاء في طبق التقديم وقدميه مع البقدونس المفروم وصلصة الدقوس الحارة.