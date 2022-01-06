كبسة الدجاج مع الجزر والبازلاء

كبسة الدجاج مع الجزر والبازلاء (أرشيفية: الإنترنت)

كبسة الدجاج مع الجزر والبازلاء، من وصفات المطبخ السعودي التي اشتهرت حول العالم وبات لها معجبون وعشاق من كافة الجنسيات والأعمار.

ونقدم لك طريقة عمل كبسة الدجاج مع الجزر والبازلاء بحسب موقع «هي».

المكونات:

- 400 غرام دجاج مقطع

- 2 حبة بصل مفروم

- 3 حبات جزر مقطع

- ¼ كوب بازلاء

- 1 حبة كوسا مقطعة

- 2 حبة بطاطس مقطعة

- 6 ملاعق كبيرة زيت الزيتون

- 1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1 و ½ ملعقة صغيرة كركم

- 1 ملعقة صغيرة هيل مطحون

- 1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

- 1 حبة طماطم مفرومة

- 1 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم

- 6 كوب مرق الدجاج

- 4 كوب أرز بسمتي منقوع بالماء