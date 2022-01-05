بيتزا الشاورما في خطوات بسيطة

طريقة تحضير بيتزا الشاورما الشهية لإعدادها والاستمتاع بمذاقها (الإنترنت)

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير بيتزا الشاورما الشهية واستمتعي بمذاقها مع عائلتكِ في خطوات بسيطة من صنع يديكِ وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

250 غرام عجينة بيتزا.

150 غرام صدور دجاج مقطعة إلى أصابع (بشكل الشاورما).

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من بهارات الشاورما.

100 غرام صلصة البيتزا.

50 غرام جبنة موتزاريلا المبروشة.

يمكنك إضافة ما ترغبين به من بصل أو الطماطم أو الفطر أو غيرها من المكونات حسب الذوق.

طريقة التحضير

- انقعي الدجاج في وعاء مع زيت الزيتون والملح وبهارات الشاورما لمدة ثلاث ساعات.

- قلّبي الخليط في مقلاة حتّى يطهى جيدًا.

- قسمي عجينة البيتزا إلى أربعة أجزاء متساوية، ثم قومي بمدّ كل جزء على شكل دائرة مع رشّ الدقيق لكي لا تلتصق العجينة.

- ضعي صلصة البيتزا على العجينة.

- ضعي خليط الدجاج وغطيه بجبنة الموتزاريلا.

- اخبزي البيتزا في الفرن على درجة حرارة 170 درجة لسبع دقائق وتصبح جاهزة للتقديم.