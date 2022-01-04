صدور الدجاج الحارة بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 04:13 مساء
دجاج حار مع الجبن.. اعديه في مطبخك (الإنترنت)

تعرفي معنا على طريقة تحضير الدجاج الحار مع الجبن، لتعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات
400 غرام صدر دجاج، مقطع إلى مكعبات
ملعقة كبيرة رقائق الشطة الحارة
ملعقتان كبيرتان معجون الهريسة
ملعقة كبيرة صوص الصويا
3 ملاعق كبيرة زيت الذرة
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
1/3 كوب عسل
4 فصوص ثوم، مفروم
ملعقتان صغيرتان زنجبيل، مفروم 1 قطع
جبنة موتزاريلا
حبة بصل أخضر، مفرومة، للتزيين

طريقة التحضير
- تخلط رقائق الفلفل الحارة ومعجون الهريسة وصوص الصويا و2 ملعقة كبيرة زيت والملح والفلفل الأسود والعسل والثوم والزنجبيل في وعاء.
- يضاف الدجاج ويخلط جيدًا لينقع لـ3 ساعات ويسخن الزيت في قدر، يطبخ الدجاج المنقوع.
- يغطى القدر ويطبخ الدجاج على نار متوسطة إلى عالية لـ10 دقائق.
- يرفع الغطاء، يحرك وينقل الدجاج إلى مقلاة حديد، ثم ترش الجبنة على الوجه.
- يغطى الدجاج ويطبخ لـ10 دقائق أخرى، حتى ينضج الدجاج بشكل كامل. في فرن مسخن، يشوى الدجاج بشواية الفرن حتى ينضج وتذوب الجبنة وتبدأ تغلي.
- يخرج من الفرن ويرش البصل الأخضر المفروم عليه. ويصبح جاهزًا للتقديم.

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